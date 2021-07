Juventus: settimana decisiva per un grande ritorno in bianconero

Sono giorni importantissimi per la Juventus per cominciare a stilare i piani per la prossima stagione. All’ordine del giorno c’è, come sempre, il calciomercato: tra le possibili uscite, malgrado le ripetute smentite del club, c’è sempre quella di Cristiano Ronaldo, mentre per le entrate c’è ormai da tempo Manuel Locatelli tra coloro che sono in prima fila nei desideri juventini.

Il 14 luglio è la data del raduno della squadra, anche se in formato ridotto visti gli impegni di vari calciatori tra Euro 2020 e Copa America. Ci sarà però il grande ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera dopo che dal 2014 al 2019 ha vinto cinque scudetti in cinque campionati ed è arrivato due volte in finale in Champions League. Ma si parla anche di un altro grande ritorno, e cioè quello di Miralem Pjanic.

Per i media spagnoli questa sarebbe la settimana decisiva per il riapprodo a Torino del bosniaco, reduce da una stagione difficile al Barcellona dopo quattro anni straordinari in bianconero, che sono seguiti a cinque anni altrettanto straordinari con la Roma. Non è un mistero sia che Pjanic voglia tornare sulla sponda juventina del Po, sia che non rientra più nei piani dei blaugrana per la prossima stagione.

L’attuale scenario sarebbe questo: il 9 luglio, giorno del raduno del Barça, Pjanic potrebbe non superare le visite mediche, dando di fatto via libera alla partenza. La Juve intanto continua a trattare con i blaugrana per il 31enne centrocampista: il passaggio potrebbe avvenire in prestito, ma l’ostacolo maggiore, secondo Sky Sport, sarebbe proprio Allegri, che non sarebbe convinto di riavere un calciatore che ha allenato con successo per tre anni.

OMNISPORT | 06-07-2021 14:00