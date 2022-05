Juventus: sotto i riflettori Fabian Ruiz, che intanto temporeggia col Napoli

31-05-2022 22:42

La Juventus guarda in casa Napoli per un centrocampista all’altezza del nuovo progetto tecnico di Max Allegri . E Fabian Ruiz torna a prendersi la scena. Già durante la finestra di mercato di gennaio la dirigenza bianconera aveva chiesto informazioni sullo spagnolo, ma senza riuscire a intraprendere alcuna trattativa. Così come per Kalidou Koulibaly , sul quale i riflettori sono sempre più puntati dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e l’amicizia che lega i presidenti dei due club potrebbe favorire un’eventuale operazione, ma all’ex Betis è già stata presentata una proposta di rinnovo dal club azzurro, che è ancora in attesa di una risposta.

Proposta rinnovo Fabian Ruiz: le parole di De Laurentiis

“ Ho incontrato Fabian Ruiz e i suoi procuratori e dopo aver fatto la mia proposta hanno detto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Le due settimane non sono ancora passat e”, ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis . E anche secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, oltre a non esserci ancora l’intesa per il rinnovo, non c’è “ tantomeno per le cifre, su una possibile valutazione di una clausola rescissoria da inserire. La situazione non è semplice perché essendo in scadenza nel 2023 o il Napoli a breve trova l’accordo per il rinnovo o si deve guardare intorno per evitare di perderlo a zero ”.

Juventus, AAA cercasi centrocampisti: Fabian Ruiz il nuovo obiettivo

Ad ogni modo alla Juve – al di là di rinforzi necessari in difesa – serve da tempo e con urgenza un tassello da aggiungere in mezzo al campo. Non è un caso infatti che, dopo l’infortunio di Weston McKennie, il rendimento dei bianconeri sia calato vertiginosamente. Così, puntare sulla qualità tecnica di Fabian Ruiz potrebbe essere l’ideale per far ritornare a galla la formazione bianconera dopo un anno sotto le aspettative. Qualora, tuttavia, lo spagnolo decidesse di non rinnovare con il Napoli, la Juve dovrà vedersela con la concorrenza del Real Madrid: dopo che da parte del club di Carlo Ancelotti sono arrivati i complimenti per il classe ‘96.

Juventus, scatta il nuovo progetto Allegri

Il ritorno in panchina di Allegri non è stato come ci si aspettava. Il nuovo ciclo del tecnico toscano alla Juventus si è concluso, infatti, senza alcun titolo e con un quarto posto in classifica che (almeno) vale l’accesso alla Champions League . Una magra consolazione per l’allenatore fino a qualche tempo fa abituato alla carrellata di vittorie, dopo aver messo in bacheca cinque scudetti consecutivi e tutti alla guida del club bianconero. Per la prossima stagione, quindi, Allegri cercherà il riscatto con una squadra rivoluzionata, dopo gli addii di Chiellini, Bernardeschi, Dybala ( e forse Morata ), e con l’arrivo di giocatori del calibro, di Pogba, Di Maria e – perché no – Fabian Ruiz.