Juventus, spunta un'idea clamorosa sul futuro di Pogba

Dall'Inghilterra già si parla di un possibile nuovo addio del centrocampista ai bianconeri a fine stagione.

03-02-2023 21:47

La seconda vita di Paul Pogba alla Juventus per il momento è stata tutto tranne che positiva. Zero presenze in campo finora per il centrocampista francese, rivisto almeno in panchina nella gara di campionato persa in casa contro il Monza. Adesso dall’Inghilterra è spuntata un’idea clamorosa sul suo futuro.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i bianconeri starebbero addirittura valutando la possibilità di rescindere il contratto del giocatore, che non ha ancora esordito. L’altra opzione valutata dalla dirigenza della Juventus è la cessione in estate. L’accordo di Pogba, con un alto stipendio, scade nel 2026.