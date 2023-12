Juventus, squalifica Pogba scatena il web: tempistica e durata valgono solo per i bianconeri?

La notizia della richiesta di 4 anni di stop per il Polpo arriva proprio a ridosso della sfida col Napoli ma in tanti sono severi con il francese

08-12-2023 10:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Manca davvero poco alla fine della telenovela-Pogba. Ieri c’è stata la richiesta di 4 anni di stop per doping da parte dell’accusa, ora il giocatore – che ha rifiutato il patteggiamento – comparirà davanti al giudice verso la seconda metà gennaio e cercherà di dimostrare l’assenza di dolo provando a ridurre gli anni di squalifica da quattro a due. Successivamente dovrà cercare di convincere i giudici dell’esistenza di alcune attenuanti.

Pogba ha ancora speranze

Il codice antidoping prevedeva anche la possibilità dell’udienza unica al Tas. Ma ci vuole il via libera della Wada e di Nado Italia. Non ci sarebbe stata una richiesta ufficiale in questo senso da Pogba, d’altronde si è capito che la Wada non avrebbe concesso il benestare.

Dopo la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping la partita però non sarà chiusa, ci sarà una possibilità di appello al Tas. E quindi, eventualmente, un ulteriore ricorso alla Corte federale svizzera, di fatto l’ultima tappa del percorso.

Caso-Pogba, la rabbia dei tifosi della Juventus

Fioccano le reazioni: “Avete notato come la giustizia sportiva sia rapida rapidissima quando deve levare punti alla Juve a campionato in corso e giustamente garantista e prudente quando c’è da tenere ai box il miglior giocatore della stessa? Di questo passo a processo finito Pogba avrà scontato 4 anni”.

C’è chi scrive: “Pogba da quando è tornato ha creato solo danni alla Juventus, dal rifiuto ad operarsi fino a quest’ultima sciocchezza dimostrando nei fatti che della Juventus non gli fregava niente, giocatore strafinito che se ne vada a quel paese” e poi: “Piangere il Pogba calciatore non ha senso. È ingestibile da questa società. Ma in ogni caso il resto fa pensare” e ancora: “Per me Pogba non è da considerare più un giocatore della Juve, anche se la squalifica fosse soltanto di 1 anno. Non hanno ancora rescisso per non perdere i benefici del Decreto Crescita”.

Il web è scatenato: “Ci hanno fatto anche un favore a questo punto, così la società risparmia sullo stipendio. Hai detto benissimo, era forte, fortissimo, fino a quando non ha pensato di affidarsi a se stesso con decisioni imbarazzanti, a cominciare dall’operazione pre mondiale” e infine: “Sarebbe potuto diventare l’esempio per tante generazioni future. Invece…”