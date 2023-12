Doping, Pogba: la Procura chiede quattro anni di squalifica, niente patteggiamento per la stella della Juve

Niente patteggiamento, Paul Pogba andrà a processo dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping eseguito dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, prima giornata del campionato 2023-24. Per il centrocampista francese, stella della Vecchia Signora, la Procura nazionale antidoping ha chiesto il massimo della pena: quattro anni di squalifica. Il rischio concreto, insomma, è che la carriera da calciatore professionista di Pogba sia ormai chiusa.

Nelle scorse settimane si era vociferato a lungo a proposito di una possibile richiesta di patteggiamento da parte di Pogba e dei suoi legali alla Procura nazionale antidoping. Ammettendo le sue responsabilità, il francese avrebbe ipso facto visto dimezzare la richiesta di squalifica da parte dei funzionari. Pogba, però, a quanto pare ha rifiutato questa possibilità. Ha preferito andare avanti, convinto della sua buona fede e della possibilità – per la verità piuttosto remota – che siano riconosciute le sue ragioni in Tribunale.

L’odissea di Pogba, che sembrava finalmente sul punto di ritrovare la condizione migliore dopo un’annata vissuta quasi interamente lontano dal campo a causa di problemi fisici, è cominciata dopo che un controllo effettuato presso il laboratorio antidoping di Roma ha riscontrato la sua positività al testosterone sintetico, una sostanza proibita. Le successive controanalisi, i cui risultati si sono avuti il 6 ottobre, hanno confermato l’esito dei primi test: Pogba positivo. La colpa? Di un integratore consigliato da un medico amico, esterno alla società bianconera. Almeno, questo è quanto raccontato dal centrocampista.

Caso Pogba: il processo e le mosse della Juve

A questo punto per il francese sarà inevitabile il processo davanti al Tribunale nazionale antidoping. Dovesse essere accolta la richiesta della Procura, Pogba – che è già stato sospeso in via cautelare subito dopo che è emerà la sua positività alle prime analisi – sarà costretto a fermarsi per quattro anni. E la Juve osserva da lontano. Il calciatore ormai non rientra più nei piani della società, al momento della sospensione il suo stipendio è stato abbassato al minimo salariale di 42mila e 477 euro l’anno e – paradossalmente – alla Juve non conviene rescindere il contratto, altrimenti dovrebbe pagare le penali previste dal Decreto Crescita.

Per ora il club bianconero sta risparmiando sugli otto milioni netti d’ingaggio, più due di bonus, garantiti a Pogba al momento del suo clamoroso ritorno in bianconero, nell’estate 2022. Un contratto ormai fuori dalle logiche di sostenibilità finanziaria del “nuovo corso” della Juventus. Un contratto garantito a Pogba da Andrea Agnelli, l’ex presidente, di fatto oggi completamente esautorato dal cugino John Elkann.