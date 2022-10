01-10-2022 10:01

Nonostante l’avvio difficile della Juventus, Dusan Vlahovic rimane al centro del progetto bianconero, in particolare del suo attacco. Tuttavia, da oltralpe, rimbalzano insistentemente alcune voci su un interessamento del Paris Saint-Germain verso l’attaccante serbo, con la squadra piemontese costretta a correre ai ripari per non rischiare di perdere il suo gioiellino.

Juventus, occhio al PSG: Galtier vuole Vlahovic

L’edizione odierna di Tuttosport, molto vicino alle vicende bianconere, segnala come il Paris Saint-Germain sia fortemente interessato all’acquisizione di Dusan Vlahovic, acquisito dai bianconeri lo scorso gennaio per una cifra attorno agli ottanta milioni di euro. Nonostante non sia stato fatto esplicitamente il nome del serbo, l’allenatore dei parigini Galtier ha dichiarato come per le sue idee di gioco manca uno delle stesse caratteristiche dell’ex Fiorentina: “Sono rimasto deluso del mancato arrivo di un centrale, perché in un periodo così intenso ci avrebbe fatto comodo”.

Psg: un attacco stellare, ma manca Vlahovic

Il Paris-Saint Germain, che ha battuto la Juventus nella prima giornata di Champions per 2-1, ha un attacco stellare, tuttavia secondo il tecnico Christophe Galtier il serbo potrebbe fare da collante tra Messi, Mbappè e Neymar: “Durante la preseason ho parlato a lungo con il presidente e con Luis Campos del nostro attacco, analizzandone caratteristiche e struttura. Eravamo tutti convinti di aver bisogno di un quarto giocatore offensivo con un profilo diverso. Questo quarto giocatore non è venuto, è un peccato, ma è così. Sarebbe stato molto utile un centravanti d’area. Kylian ha un riferimento nella squadra francese ed è Giroud. Qui al Psg abbiamo uno stile di gioco diverso, evidentemente efficace, ma senza alternative”.

Muro della Juventus sulla partenza di Vlahovic

Dalla Juventus, però, la risposta è chiara: al momento il giocatore è incedibile, anche a causa della spesa sostenuta per acquistarlo lo scorso gennaio. Per mettere in discussione la permanenza in bianconero di Vlahovic serve una proposta irrinunciabile. Ma, come è noto, le potenzialità economiche del PSG sono infinite, e ciò che oggi è impossibile, domani potrebbe essere realtà (vedasi l'arrivo di Messi).