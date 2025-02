Juventus, Adani resta sul carro Thiago Motta: “Si è saputo vergognare”. Ma stavolta Padre Tempo è contro di lui

L’opinionista televisivo, portavoce del fronte anti-Allegri, continua a difendere a spada tratta il tecnico della Juventus anche dopo il disastro in Coppa Italia ma le motivazioni vanno “fuori campo”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Con Allegri o contro, con Thiago Motta o contro. In casa Juventus mai le cose sono state così decisamente bianco o nere. La debacle di Coppa Italia contro l’Empoli ha dato vita a tutto il malcontento dei tifosi nonostante la squadra sia reduce da quattro vittorie in campionato che hanno fatto rimbalzare anche qualche aspettativa tricolore.

Il post di Adani

Chi sembra non avere nessuna intenzione di abbandonare il carro di Thiago Motta è Lele Adani. Il commentatore Rai e protagonista di Viva El Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola è un estimatore della prima ora del tecnico ex Bologna. E anche dopo la sconfitta in Coppa Italia continua a seguire la stessa linea con una difesa senza quartiere dell’allenatore, anche se con motivazioni che vanno fuori dal rettangolo di gioco.

“Io sono dalla parte di Thiago Motta, mi guarderei bene dal separarmi da un uomo così retto e giusto, che ha la capacità di assumersi le proprie responsabilità, di sapersi vergognare pubblicamente e sinceramente, di non accampare scuse, nemmeno strade facili per avere comodo rifugio nel momento della crisi. La partita è stata veramente pessima, la disfatta stata completa e totale. E vergognarsi pubblicamente e sinceramente è il primo passo atto di assunzione di responsabilità e di principio di ricostruzione, o di valutazione sulla strada giusta da seguire”.

La rinascita di Thiago

Nonostante la debacle in Coppa Italia e le voci all’interno dello spogliatoio bianconero, Adani non ha dubbi che Thiago Motta saprà tirarsi fuori da questa situazione: “Credo che gli uomini prima dei professionisti sono coloro che questa strada la trovano e possono costruire un percorso che possa ricondurre alla grandezza. Io sono dalla parte di Thiago Motta con gli errori, le difficoltà, le incertezze e i ritardi ma soprattutto come uomo con la U maiuscola”.

Il duello a distanza con Allegri

Nel corso degli ultimi anni spesso le posizioni di Daniele Adani hanno fatto discutere. Ma quello che ha maggiormente ha caratterizzato il suo percorso soprattutto nelle vesti di opioninista sono state le sue critiche a Massimiliano Allegri e al suo modo di mandare in campo la Juventus. Due filosofie di calcio agli antipodi con Adani che è stato uno dei critici più feroci del toscano fino a usare l’espressione “Padre Tempo”, come attesa del momento in cui la sua profezia su Allegri si sarebbe realizzata. Ora però quel Padre Tempo sembra andare decisamente contro di lui e contro il suo endorsement nei confronti di Motta.