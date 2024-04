Juventus tra Icardi e Retegui per cambiare l'attacco, sul web tifosi scatenati

La Juventus a caccia di un vice Vlahovic: contatto col Genoa per Retegui mentre Wanda Nara avvicina Icardi ai bianconeri. Ma i tifosi si dividono

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Uno tra Icardi e Retegui potrebbe approdare alla Juventus come vice Vlahovic (o come suo partner). Ipotesi che stuzzicano la fantasia dei tifosi bianconeri, scatenati sui social. Maurito è rinato al Galatasaray, l’italo-argentino ha convinto al primo anno in Serie A tanto da candidarsi al ruolo di bomber titolare della Nazionale agli Europei.

Juventus, rivoluzione in attacco? Cosa potrebbe cambiare

Dopo i chiacchiericci della scorsa estate, Vlahovic ha dimostrato di essere il presente e il futuro della Juventus. Ma, nonostante le parole d’amore del serbo, c’è un contratto che scade nel 2026 ancora da rinnovare. Kean partirà, mentre la posizione di Milik, che non ha convinto, è in bilico. Ecco perché, in caso di Champions, Giuntoli vuole portare nella Torino bianconera un altro pezzo da novanta novanta. Wanda Nara si è mostrata sui social con la felpa della Juve facendo impazzire i tifosi. TuttoSport, invece, rivela che si è già registrato un contatto col Genoa per Retegui e che la Signora potrebbe affondare il colpo prima dell’inizio degli Europei.

Icardi alla Juventus? Cosa ne pensano i tifosi della Juventus

Si scatenano i tifosi bianconeri sui social. Non ha dubbi un fan su ‘X’ ‘7 punti in 9 gare’: “Icardi alla Juve sarebbe un colpo sensazionale. Uno di quegli attaccanti che ti spostano gli equilibri di un intero campionato. Per me è un pieno sì”. “Se arriva Icardi, finalmente la Juve avrà un 9” sostiene ‘Serial Tuttapposter’. “Icardi come vice Vlahovic: dove devo firmare?” twitta Emma. Ma non tutti la pensano allo stesso modo, anche per i trascorsi in nerazzurro dell’argentino. “Se ne stia pure in Turchia” commenta Enzo. “Anche no” si limita a scrivere Enza. Insomma, Maurito alimenta il dibattito social.

Anche Retegui divide. E scatta la polemica nei confronti del club

Anche il nome di Retegui non mette tutti d’accordo. “Retegui per la panchina? Vibes potentissime” afferma GianniPlay. “Preferisco Icardi” sostiene Noah. “Mediocrità assoluta” rincara Giuseppe. E non mancano critiche nei confronti della società. “In ritardo di un anno. Ovviamente lo vogliono ora alle porte di un Europeo, che farà lievitare inevitabilmente il cartellino, tipo Locatelli. Che geni. Dieci milioni erano troppo pochi l’anno scorso, anziché investire su Milik e Kean…” chiosa Cate.