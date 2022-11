Juventus, tutto su Vicario: i bianconeri vogliono il portiere dell'Empoli

17-11-2022 21:41

La pausa per i Mondiali in Qatar è appena iniziata. E dato che l’Italia non ci sarà, a tenere banco per le prossime settimane nel nostro Paese saranno le infinite voci di calciomercato. Uno dei nomi di cui si sta parlando è di certo quello di Guglielmo Vicario. Infatti, il portiere, da un anno e mezzo titolare all’Empoli, interessa e tanto alla Juventus.

La Juventus fa sul serio

Vicario, che ha giocato tutte le partite di campionato con la maglia dell’Empoli dall’estate 2021, si sta dimostrando uno dei migliori portieri di Serie A. E adesso la Juventus vuole giocare d’anticipo e battere la concorrenza di altre big come Roma e Tottenham.

La dirigenza del club bianconero ha infatti tutte le intenzioni di prendere Vicario già nella finestra di gennaio, lasciando però il giocatore in prestito ancora a Empoli fino al termine del campionato. Come già fatto un anno fa con Federico Gatti dal Frosinone.

L’investimento bianconero

Vicario sarebbe davvero un’opportunità importante per la Juventus, come spiegato anche dalla Gazzetta dello Sport. Perché nonostante gli accordi prolungati con Wojciech Szczesny e Mattia Perin, il portiere dell’Empoli sarebbe un affare in prospettiva.

Il polacco, oggi titolare, ha un contratto fino al 2024 con opzione per una stagione in più, mentre il secondo ha l’accordo fino al 2025. Il mercato è però imprevedibile e ai bianconeri un portiere talentuoso come Vicario farebbe davvero tanto comodo.

Le possibilità di Vicario

Vicario, convocato anche dal ct azzurro Roberto Mancini per le gare contro Albania e Austria, è uno dei migliori in circolazione. L’unico problema per la Juventus potrebbe essere il prezzo, con il presidente dell’Empoli che chiederebbe anche più di 15 milioni.

Se dovesse arrivare così in bianconero in estate, Vicario si potrebbe giocare il posto da titolare con lo stesso Szczesny nella prossima stagione. O magari diventare da subito il numero uno nel caso in cui il polacco decida di andare via in anticipo da Torino.