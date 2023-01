24-01-2023 09:57

Se la bufera italiana in parte si è già abbattuta sulla Juventus, con i 15 punti di penalizzazione decisi dalla Corte federale della Figc, in Europa il futuro appare grigio per i bianconeri. Anche qualora la squadra dovesse qualificarsi alle prossime Coppe europee, infatti, la Uefa seguirebbe le sentenze italiane, dunque con tutta probabilità estrometterebbe l’undici di Allegri dalle prossime competizioni internazionali. Intanto, però, qualcosa si muove nei vertici: il numero uno Ceferin, infatti, pare disposto a non fare più la faccia bruttissima dopo che è uscito di scena il suo grande nemico, Andrea Agnelli.

Juve: addio alla Superlega per essere perdonata dalla Uefa

I tifosi della Juve, in realtà, si sono convinti che il mandante della sentenza italiana sia proprio Ceferin: una vendetta per farla pagare a chi aveva messo in piedi l’ipotesi Superlega. Su questo versante si gioca una partita: la Uefa vuole che la Juve esca dal progetto (è dentro insieme a Barcellona e Real Madrid), in attesa che a marzo arrivi la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Ceferin chiede al club italiano di farsi pubblicamente da parte. Un perdono che va conquistato, insomma, anche ‘umiliandosi’ pubblicamente, chiedendo scusa per lo scatto in avanti che aveva portato Andrea Agnelli, Joan Laporta e Florentino Perez a creare un nuovo torneo d’elite.

Uefa: occhi su plusvalenze e manovra stipendi

Per essere trattati un po’ meglio in campo europeo, dunque, i bianconeri – con la nuova dirigenza – dovrebbero scendere a patti con la Uefa. Che, intanto, ha drizzato le antenne per quello che sta accadendo in Italia. Se la Figc dovesse vedere confermata la sua sentenza dal Coni, difficilmente l’organismo europeo potrà passarci sopra. Insomma, le coppe europee sarebbero probabilmente off limits, indipendentemente dal risultato conseguito sul campo. Che venga conquistato in campionato, tramite la Coppa Italia o l’Europa League. La Uefa seguirebbe le indicazioni italiane, escludendo a priori la Juventus.

Un altro filone riguarda gli stipendi e, quindi, il fair play finanziario. Se la giustizia ordinaria dimostrasse il falso in bilancio, il settlement agreement verrebbe probabilmente annullato e le sanzioni rischierebbero di essere ancora più gravi. Forse le Coppe sarebbero vietate per più di una stagione.

Juventus, la Uefa potrebbe non calcare la mano

Qui rientra nel discorso la Superlega. La Uefa potrebbe non calcare la mano se ci fosse un accordo. Ma con chi? Naturalmente con la nuova dirigenza, con Ferrero e Scanavino, rispettivamente presidente e amministratore delegato della nuova Juventus. Nell’attesa di vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nelle aule dei tribunali.

Ricordiamo che, inchieste italiane a parte, la Uefa aveva minacciato di escludere il club bianconero dall’Europa proprio a causa dell’adesione alla Superlega. Una battaglia andata avanti per anni, da quando Andrea Agnelli pose la prima pietra per costruire la nuova competizione per club. Con Ceferin da subito contrario e minaccioso. Ecco perché oggi i tifosi della Juve pensano che il mandante sia lui: una vendetta. Come dire: avversario messo al tappeto per renderlo più malleabile. E pronto ad abbassare la testa.