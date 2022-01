Juventus, un mese di stop per Da Graca: riscontrata un'aritmia cardiaca

17-01-2022 12:20

Stop obbligato per Cosimo Marco Da Graca , attaccante classe 2002 di proprietà della Juventus e punto di forza della formazione Under 23: finirà sotto i ferri in seguito al riscontro di un’ aritmia cardiaca .

Di seguito la nota ufficiale del club bianconero.

“Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni”.

Da Graca dovrà rimanere fermo ai box per un mese prima di poter riprendere l’attività agonistica e continuare a sognare il salto definitivo in prima squadra.

Lanciato da Pirlo la scorsa stagione, Da Graca ha fin qui raccolto due gettoni con la Juventus A: uno di questi è relativo all’attuale edizione della Champions League, quando Allegri gli ha concesso la gioia dell’ingresso in campo nel finale dell’1-0 inflitto al Malmoe, utile per festeggiare la qualificazione agli ottavi da primi del girone.

