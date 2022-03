Juventus, Villarreal e rinnovo: settimana decisiva per Dybala

07-03-2022 11:14

Si prospettano giorni caldissimi per Paulo Dybala, impegnato nell’immediato futuro a giocare due partite chiave: quella per il rinnovo del contratto e quella (si spera) per il passaggio del turno in Champions League contro il Villarreal.

Dybala e il rinnovo: il punto

La prima che, in ordine cronologico, la Joya sarà chiamato ad affrontare è quella per il prolungamento con la Juventus, scenario questo che, ora dopo ora, pare farsi sempre più remoto.

Dybala infatti, assieme al suo agente Jorge Antun, giovedì incontrerà i dirigenti bianconeri e discuterà con loro di una possibile estensione contrattuale a cifre inferiori (7 milioni per tre anni) rispetto a quelle pattuite mesi fa (8 milioni fino al 2026), una proposta che non sembra scaldare più di tanto l’argentino.

Dybala, un settimo anno piuttosto complicato

Costui sa che, guardandosi attorno e sondando il mercato, potrebbe trovare facilmente qualcuno in grado di soddisfare le sue richieste economiche e metterlo al centro di un progetto tecnico di livello. A tal proposito, non è un caso che di recente si sia parlato di diverse squadre interessate (Inter su tutte ma anche Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid) e pronte a investire su di lui consapevoli del valore del giocatore.

Nonostante gli infortuni e i problemi fisici che lo stanno tartassando in questo settimo difficile anno con la Juve (l’anniversario in questo senso cadrà proprio giovedì 10 marzo), Dybala ha caratteristiche e qualità per essere decisivo a qualunque latitudine, dato questo certificato in Serie A dal fatto che il numero dieci, ad esempio, sia uno dei giocatori che calcia di più in assoluto in campionato.

Dybala e la speranza per la Champions League

Il tallone d’Achille quindi, di recente ma non solo, sono gli infortuni visto che Dybala ha saltato quest’anno il 21% delle partite della Juventus.

Attualmente la Joya è fuori per un problema all’anca, guaio che lo staff bianconero si augura possa non compromettere la presenza dell’argentino nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, match per il quale Dybala sta lavorando e vuole essere a tutti i costi a disposizione.

“Sono dispiaciuto per Paulo perché venerdì si è fermato, fortunatamente non è niente di grave e spero di averlo se non per la gara con la Samp, che è troppo vicina per il Villarreal. Il rinnovo di contratto? Non sono cose che mi riguardano, ma a livello tecnico Dybala non lo discute nessuno” ha detto dopo la gara con lo Spezia Allegri, anche lui conscio del fatto che la punta sudamericana avrà due appuntamenti da non mancare nei prossimi nove giorni.

OMNISPORT