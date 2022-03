Juventus-Villarreal, Sacchi: "Questo non è calcio"

17-03-2022 09:17

L’ex allenatore di Milan e Nazionale, e ora famoso opinionista sportivo, Arrigo Sacchi, ha parlato della debacle della Juventus in Champions League dalle pagine della Gazzetta dello Sport.

Queste le dichiarazioni di Sacchi, molto critiche, riprese da tuttojuve.com:

“Il calcio non è questo. La traversa di Vlahovic è stata clamorosa. E a conti fatti il risultato è esagerato. Però, per arrivare lontano in Europa bisogna fare qualcosa di più e lo dico sia alla Juve sia al Villarreal. Partita molto tattica e con poche emozioni, poco ritmo, poco pressing. Sia la Juve sia il Villarreal,si vedeva lontano un miglio, pensavano prima di tutto a non prendere gol. Ma così facendo non si va lontano. Tutt’e due speravano in una ripartenza improvvisa, nel colpo di un singolo e in un calcio piazzato che poteva mandare in crisi gli avversari. Per me il calcio non è questo, sono convinto che sia stato fatto un passo indietro. Se non ci sono innovazione, coraggio e conoscenza non si può pensare di giocare bene. E io non ho visto né coraggio, né innovazione, né conoscenze”.

