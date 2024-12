Juventus, Vlahovic ora è un caso: la ricostruzione della lite con i tifosi, la stoccata di Danilo, addio possibile

La reazione del bomber dopo il 2-2 col Venezia solleva un polverone sul web. Il capitano lo striglia: "Importante il rispetto tra squadra e tifosi"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È rottura tra Vlahovic e una parte del tifo bianconero. Dopo aver salvato la Juventus da una figuraccia col Venezia, il centravanti serbo non ha gradito la contestazione alla squadra da parte dello Stadium. Contestazione che poi ha preso di mira proprio l’ex Fiorentina: il web si spacca, intanto l’addio diventa uno scenario sempre più plausibile.

Juventus, caso Vlahovic: lite con i tifosi, la ricostruzione

Due gol pesanti in una manciata di giorni. Prima il sigillo al Manchester City, poi il rigore al 94′ con cui ha evitato il primo ko stagionale in campionato alla Juventus. Ma per Vlahovic non ci sono stati applausi, nient’affatto. Al termine del 2-2 col Venezia – decimo pareggio della Signora su 16 partite – è scattata la dura contestazione della curva, verso cui si erano diretti i calciatori, all’indirizzo della squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dusan ha reagito stizzito finendo per diventare il bersaglio dei sostenitori più caldi della tifoseria bianconera, che hanno accompagnato la sua uscita dal campo intonando il coro “uomo di m…a”. L’attaccante serbo si è dunque volto verso gli spettatori mostrato ironicamene il pollice in su.

Ora l’addio di Vlahovic è più vicino?

Lo spiacevole episodio dello Stadium va inquadrato in un discorso più ampio e delicato che riguarda il contratto di Vlahovic in scadenza a giugno del 2026. Nonostante i ripetuti incontri tra le parti, finora non è stata raggiunta l’intesa. Ballano cifre importanti, che non rendono la questione di non facile risoluzione.

Molto probabilmente il destino del calciatore sarà deciso a giugno e chissà che lo screzio con i tifosi non spinga il 24enne di Belgrado a voler cambiare aria al termine della stagione. Del resto la Juventus, non intende prolungargli il contratto alle condizioni attuali, ovvero a 12 milioni di euro.

Capitan Danilo sulla lite tra Dusan e i tifosi

Al termine della partita Danilo ci ha messo la faccia, da capitano vero. In merito allo sfogo del compagno di squadra, l’esperto difensore brasiliano non ha risparmiato una stoccata e ha spiegato che “la cosa più importante è il rispetto tra noi e la tifoseria. È giusto che i tifosi esprimano ciò che sentano e anche da parte nostra non deve mai mancare il rispetto”.

L’ex City fa chiarezza sui motivi per cui la squadra aveva comunque deciso di andare sotto la curva: “Qui ho imparato che, sia quando si vince che quando si perde, si va sotto la curva a ringraziare”.

Juventus, i tifosi si spaccano: chi lo difende

In tanti stigmatizzano i cori contro Vlahovic. “Lavoro con gli sportivi da anni e vi assicuro che dal bambino fino all’adulto nessuno sceglie di giocare male. Sono ragazzi e meritano rispetto è normale che bruci prima a loro che a chiunque altro la sconfitta. Contestarli è da uomini piccoli! Io sto con Vlahovic” scrive Francesca su X.

Dello stesso avviso Marc: “Come si fa a insultare Vlahovic con quei cori? Siete uomini adulti frustrati. Sapevamo che sarebbe stato un nuovo anno zero con la Champions più lunga della storia”. “Vlahovic in campo si sbatte, da tutto. Quelli da contestare sono altri, a partire dalla dirigenza fantasma” rincara un altro utente.

E chi lo accusa: ecco cosa scrivono di Vlahovic

Gino non ci gira certo intorno: “Se punti il dito contro là Sud puoi andare bellamente a fare in …”. Non è l’unico ad attaccare Vlahovic. “Ho visto gente come Ibrahimovic stare zitta davanti alle critiche dei tifosi della Juve e ora devo vedere una nullità della storia del calcio alzare la voce” aggiunge Lapo Nero.

E, ancora, Daniele: “Vlahovic ha dimostrato di essere troppo emotivo e impulsivo anche in questa occasione. Spero non si sia rotto definitivamente il rapporto con i tifosi”. “Da interista dico che uno non si deve permettere di puntare il dito contro la propria curva indipendentemente da quello che gli hanno urlato contro, è pagato molto bene per sopportare certe pressioni”. Insomma, un caso destinato a far discutere a lungo.