Juventus, Vrioni lascia l'U23 e passa in prestito al WSG Tirol

Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e la presentazione nei giorni scorsi della nuova dirigenza, la Juventus comincia il suo mercato estivo. La prima operazione è in uscita, in linea con la volontà di privare l’organico di quei giocatori che non rientrano nei piani bianconeri per la prossima stagione.

Il nome in questione è quello di Giacomo Vrioni, attaccante classe ’98 che passa al WSG Tirol con la formula del prestito. L’annuncio è arrivato proprio dal club austriaco, con un post sui propri canali social:

“L’attaccante della nazionale albanese Giacomo Vrioni arriva in prestito per un anno dai campioni d’Italia dei record della Juventus! Benvenuto in Tirolo, Giacomo!”.

Vrioni prova dunque un’esperienza nella Bundesliga austriaca, dopo una stagione dai toni contrastanti nella Juventus. Con l’Under 23 bianconera ha totalizzato solo 8 presenze e 2 goal, per via di un grave infortunio al perone che lo ha tenuto ai box da fine novembre fino ai primi giorni di aprile.

L’attaccante albanese classe ’98 ha avuto però anche una soddisfazione, coincisa con la sua seconda presenza in prima squadra.

Nel WSG Tirol avrà modo di riscattare l’ultima annata colma di amarezze, per poi magari ritornare a fine anno alla casa madre e giocarsi le sue chances.

OMNISPORT | 05-07-2021 18:06