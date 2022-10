Juventus: Youth League, primo successo per Montero: 3-1 al Maccabi

04-10-2022 18:03

Dopo la sconfitta contro il PSG e il pari contro il Benfica, la Juventus di Paolo Montero assapora il gusto dei tre punti regolando tra le mura amiche il Maccabi Tel Aviv nella Youth League.

Il 3 a 1 matura nella ripresa, quando al vantaggio di Yildiz controbatte dopo una manciata di minuti Shibli, lesto ad approfittare di un errato disimpegno dei bianconeri: Madama si impone poi con Hasa (ribadisce nel sacco il rigore respinto) e Anghelè (in contropiede).

In attesa dell’incrocio di domani tra francesi e portoghesi (detentori del trofeo), è sorpasso sugli israeliani: il destino della qualificazione sarà deciso in particolare dalle due trasferte del girone di ritorno, in Israele e Portogallo.