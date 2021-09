Kaio Jorge, bufera dopo un tweet

Fuori causa per un infortunio muscolare che ne ha rallentato l’inserimento nella Juventus, Kaio Jorge sta guardando da spettatore i primi passi della seconda gestione Max Allegri sulla panchina dei bianconeri.

L’attaccante classe 2002 prelevato dal Santos potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio per fare esperienza, ma intanto è riuscito a fare parlare di sè fuori dal campo a causa di un tweet che ha scatenato reazioni molto accese in Brasile.

“E il problema era l’attaccante, vero?” le sette parole postate dal giocatore con riferimento l’ultima partita persa 3-0 dal Santos contro la Juventude.

I tifosi del Peixe non hanno gradito, considerando l’allusione di Kaio Jorge come una mancanza di rispetto verso il club che ha cresciuto il giocatore proiettandolo nel grande calcio.

Il giovane talento ha fatto prontamente marcia indietro, scusandosi con i tifosi del Santos e chiarendo che il messaggio non era rivolto alla squadra o agli ex compagni, bensì solo ad alcuni dirigenti che non avevano gradito il calo di rendimento di Kaio Jorge durante l’ultima fase della sua esperienza al Santos, dopo che era già stato definito il suo trasferimento a Torino.

OMNISPORT | 30-09-2021 19:32