Kaio Jorge cerca forma e minuti: aggregato alla Juventus U23

La Juventus aspetta Kaio Jorge: il brasiliano, intanto, lavora sodo con l’obiettivo di mettere minuti importanti sulle gambe.

Non lo farà con la prima squadra, dato che, tra le altre cose, non rientra nella lista legata alla Champions League e sarebbe indisponibile per la sfida contro lo Zenit.

Da oggi, però, l’ex Santos farà temporaneamente parte della Juventus Under 23, formazione allenata da Lamberto Zauli che milita nel Girone A di Serie C.

“Questo pomeriggio Kaio Jorge si allenerà al Training Center di Vinovo con l’Under23 di Mister Zauli e sarà a disposizione per la gara di domani contro l’AlbinoLeffe”.

A comunicarlo ufficialmente è lo stesso club bianconero tramite una nota: i bianconeri saranno impegnati domani nel turno infrasettimanale contro l’AlbinoLeffe.

E tra i giocatori figurerà anche Kaio Jorge, con l’obiettivo di ritrovare la giusta forma, dopo l’infortunio di inizio stagione, e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

