Kalulu: "Scudetto al Milan pazzesco: festa che ricorderò per sempre"

29-05-2022 18:49

In ritiro con la nazionale francese in vista degli impegni di Nations League contro Danimarca, Croazia (andata e ritorno) e Austria, Pierre Kalulu è intervenuto al programma televisivo Téléfoot in merito allo Scudetto appena conquistato con la maglia del Milan, in una stagione dove, peraltro, è stato assoluto protagonista.

“Quando ero sul pullman a festeggiare, ho visto gioire bambini ed anziani, gente di ogni fa. Un grandissimo bagno di folla, che mi ricorderò per tutta la vita. Ho visto tanti altri titoli essere festeggiato con trasporto, ma questa volta è stato particolare, perché giunto dopo uno Scudetto conquistato in maniera pazzesca. L’esultanza di Zlatan Ibrahimovic col sigaro? Un pazzo – a chiosato Kalulu -. Anzi, scherzo. Diciamo che se l’avessi fatto io, non avrebbe fatto lo stesso effetto“.