Karate, niente semifinali per Silvia Semeraro

Si ferma agli incontri del girone eliminatorio l’avventura di Silvia Semeraro alle Olimpiadi di Tokyo. La karateka italiana classe 1996 non è riuscita a qualificarsi per le semifinali della sua categoria, chiudendo al terzo posto il Pool A con due vittorie e due sconfitte.

Giustiziera per 4-3 della giapponese Uekusa nel primo incontro del raggruppamento, la nativa di Faggiano è stata quindi sconfitta sia dalla kazaka Berultseva (1-5 il risultato della sfida) che dall’azera Zaretska (vittoriosa 3-2) prima di ritrovare il successo contro la turca Hocaoglu Akyol (battuta 9-4) nel quarto e ultimo testa a testa in programma.

L’affermazione conclusiva (ottenuta nonostante un brutto taglio alla testa) ha rimesso parzialmente in gioco l’azzurra la quale, terminati i suoi incontri, ha dovuto aspettare l’esito delle altre sfide del girone per vedersi relegata al terzo posto (per un solo punto) del suo gruppo e dunque eliminata dalla contesa per le medaglie.

OMNISPORT | 07-08-2021 10:23