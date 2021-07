Karsdorp contro la Roma: "Infortunato per lo stress? Non lo escludo"

Che Rick Karsdorp non abbia un gran ricordo della Roma, è fuor di dubbio. Ed è lo stesso terzino del Feyenoord ad averlo dichiarato apertamente in un’intervista di qualche tempo fa. Ora ecco il bis, questa volta al ‘de Telegraaf’. Sempre con polemica: “A Roma la mia lesione al legamento crociato era guarita, ma all’improvviso ho avuto un altro infortunio al tendine del ginocchio. Qui non ho avuto nulla. Dal primo giorno mi sento molto più in forma qui al Feyenoord, ancne se con Jaap Stam non ci si allena meno che in Italia. Devi andare a tutto vapore con lui”.

Secondo Karsdorp, un fattore determinante per creare i continui e drammatici problemi fisici romani potrebbe essere stato… lo stress. Il motivo? Presto spiegato: “Non lo escludo. Mente sana in un corpo sano, dicono. Se ti diverti di più e ti senti sicuro di te stesso, giochi molto più liberamente. Se sei stressato, perché hai avuto di nuovo un infortunio, o se sei arrabbiato perché non giochi mai, la tua testa sarà diversa. Quindi, per invidia o rabbia, ho fatto uno scatto in allenamento e improvvisamente mi sono di nuovo fatto male. Qui sono molto più rilassato”.

E l’Olanda? Improvvisamente si è tornato a parlare di una possibile convocazione di Karsdorp, che non veste la maglia arancione dal marzo del 2017 (ironia della sorte, in un’amichevole disputata proprio contro l’Italia). “Sono tornato proprio per questo motivo al Feyenoord. Sai solo che se giochi qui ogni settimana e fai bene, ci saranno opportunità”.

OMNISPORT | 27-07-2021 13:38