Karsdorp rompe con la Roma: non si presenta a Trigoria

20-11-2022 19:35

Il terzino Rick Karsdorp rompe definitivamente con la Roma e con José Mourinho. Per oggi era prevista la ripresa degli allenamenti a Trigoria, ma Karsdorp non si è presentato e non ha risposto alla convocazione.

A questo punto è difficile ipotizzare che il ragazzo salga sull’aereo che porterà i giallorossi in Giappone per la Tournèe e la preparazione in vista della ripresa della Serie A a inizio gennaio.

Di conseguenza, la Roma venderà il terzino olandese e dovrà andare alla ricerca di un sostituto.