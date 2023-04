Chelsea, Kepa: “Dobbiamo fare le cose per bene”

Il portiere del Chelsea in conferenza stampa: “Il Real Madrid è il re di questa competizione, possiamo solo provare a lasciar loro meno spazi dell’andata"

17-04-2023 19:47

Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga, in conferenza stampa, ha parlato del prossimo impegno dei Blues in programma contro il Real Madrid.

L’estremo difensore, come Lampard, ha parlato dell’ingresso in spogliatoio – dopo la sconfitta contro il Brighton – da parte del presiedente del Chelsea Boehly. Kepa ha risposto: “Lo fa sempre dopo ogni partita e va bene così. Non vi svelerò cosa ci ha detto, ma è normale”. Un paragone tra la gara dell’anno scorso e questa: “È stata davvero dura, siamo andati vicinissimi. Possiamo riuscirci, ma dobbiamo fare le cose per bene senza pensare di poter segnare quattro gol ancora prima di aver messo il primo. Il Real Madrid è il re di questa competizione, possiamo solo provare a lasciar loro meno spazi dell’andata. Non siamo stati abbastanza bravi nelle situazioni decisive, abbiamo dato troppo spazio a Vinicius, bisogna migliorare come squadra”.

In chiusura un parere sulla rimonta: “Speriamo di riuscire a coinvolgere tutti i nostri tifosi domani, abbiamo bisogno di un’atmosfera incredibile per passare il turno”.