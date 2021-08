Kessie: atroce sospetto per il Milan, i tifosi temono la beffa

Il rinnovo di Franck Kessie con il Milan agita il sonno dei tifosi rossoneri, il loro timore è che il centrocampista ivoriano possa seguire l’esempio di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e lasciare il club a parametro zero al termine di questa stagione.

Psg e Tottenham dietro i no di Kessie?

La preoccupazione dei milanisti emerge sui social network e sembra contagiare anche la dirigenza rossonera, almeno secondo la notizia riportata dal Corriere della Sera e rilanciata su Twitter da Giovanni Capuano. “Il Milan – scrive il giornalista – comincia a sospettare che dietro i continui rilanci dell’ivoriano ci sia la volontà di andare a zero tra un anno con Psg e Tottenham alla finestra”.

La paura dei milanisti

Un’ipotesi doppiamente dannosa per il Milan, che si ritroverebbe senza un giocatore fondamentale a centrocampo e non incasserebbe denaro per il suo cartellino.“Il Milan sapeva del Psg da fine maggio. La cosa assurda è che non si sia fatto niente di proattivo per mettere una scadenza al rinnovo”, scrive nei commenti RossoneroCinico, manifestando la preoccupazione dei milanisti per il caso Kessie. “Se ti dice che vuole restare e che non vuole rinnovare, tu società cosa puoi fare?”, ribatte Silvia.

“Ah il Milan comincia a sospettare solo adesso? Sono svegli…”, aggiunge Nino. “Il Milan sospetta tipo Fantozzi con la moglie e il fornaio?”, ironizza Giorgio. Juri, invece, sta con la società: “Kessie ha fatto 2 stagioni pessime (con figuracce fuori dal campo) e solo una stagione e mezzo buona. Io andrei cauto a coprirlo d’oro!”.

Mister vota per la linea dura: “Questi che non rinnovano a cifre più che ragionevoli devono passare l’ultimo anno in tribuna… Poi vedi come abbassano la cresta”.

