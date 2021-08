Bakayoko al Milan: incontro in corso per sistemare gli ultimi dettagli

Sono ore importanti queste ultime per il mercato del Milan. In attesa della firma di Pietro Pellegri, impegnato nell’iter medico prima di siglare il contratto che lo legherà al club rossonero, il Milan accelera per il ritorno di Tiemoué Bakayoko.

In questi minuti è in corso un incontro tra la dirigenza del club rossonero e l’entourage del calciatore francese, rappresentato dagli agenti Branca e Busiello. Secondo Sky Sport, le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca con il Chelsea.

Sarà Bakayoko il rinforzo per Stefano Pioli a centrocampo. Il classe 1994 francese si aggiunge alla batteria di calciatori formata da Tonali, Krunic, Bennacer e Kessié, che perderà gli ultimi due per oltre un mese nel corso della stagione a causa della partecipazione – rispettivamente con Algeria e Costa d’Avorio – alla Coppa d’Africa. In uscita c’è Pobega, che dopo l’arrivo dell’ex Napoli potrebbe trasferirsi al Torino.

Bakayoko è pronto a lasciare il Chelsea e tornare al Milan due anni dopo la fine della prima esperienza in rossonero. Nella stagione 2018/2019, agli ordini di Gennaro Gattuso, Bakayoko ha totalizzato 42 presenze con un goal tra tutte le competizioni.

Ora una nuova opportunità in rossonero e la possibilità di tornare subito in Serie A dopo l’esperienza al Napoli nella passata stagione. Il countdown è scattato: il Bakayoko 2.0 al Milan sta per iniziare.

OMNISPORT | 24-08-2021 15:30