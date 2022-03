Kessie-Barcellona, nuovi contatti in vista

08-03-2022 12:40

Franck Kessie è destinato a lasciare il Milan a fine stagione dopo aver rifiutato ogni possibile offerta di rinnovo di contratto. L’ivoriano da tempo è in trattativa coi rossoneri, ma non ha mai trovato l’accordo date le altre richieste di ingaggio. E dunque nei prossimi giorni è previsto un incontro col Barcellona, al momento la squadra in vantaggio per acquistare Kessie il prossimo anno.

Il Barcellona si è spinto fino a 6,5 milioni più bonus per cinque anni, ma la richiesta del manager di Kessie si aggira attorno agli otto milioni, più una grossa commissione alla firma. Le uniche altre soluzioni disponibili per Kessie, al momento, sono Tottenham, Newcastle e PSG.

OMNISPORT