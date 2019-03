Kessié e Biglia, rissa e chiarimento

Doppio problema in casa Milan. I rossoneri subiscono il sorpasso al terzo posto da parte dell’Inter e devono pure pensare a risolvere il violento screzio scoppiato in panchina tra Lucas Biglia e Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano non ha accettato la sostituzione decisa da Gattuso che al 70’ ha mandato in campo Patrick Cutrone, inveendo contro Gattuso. Biglia non ha gradito rimproverando duramente il compagno, che l’ha presa male, attaccando a propria volta in maniera molto dura l’argentino ex Lazio.

I due sono venuti quasi alle mani, mentre la partiva proseguiva, divisi dai compagni.

L’episodio è stato commentato, oltre che da Rino Gattuso, anche dai diretti interessati che hanno smontato il caso: "Avevo dentro la voglia di vincere, sono uscito un po' nervoso. Chiedo scusa a Lucas, ha più anni di me e devo imparare da lui, chiedo scusa anche ai tifosi e al mister” ha detto Kessié.

“Ho sbagliato anche io a volerlo riprendere subito, avrei dovuto aspettare e parlargli da solo” la versione di Biglia.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 23:55