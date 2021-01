Kevin De Bruyne nella storia, 100 assist con i Citizen

Kevin De Bruyne è entrato ufficialmente nella leggenda del Manchester City. Nella sfida di domenica scorsa contro il Crystal Palace, il trequartista belga ha siglato il suo centesimo assist con i Citizen. Nella storia degli Sky Blues nessuno ha siglato più assist di lui: dopo KDB troviamo Raheem Sterling con 61, David Silva con 54, Leroy Sané con 42 e Bernardo Silva con 33.

Per lui è già il quindicesimo assist stagionale, e si trova sulla buona strada per battere il suo record di 22 della scorsa stagione. I 22 assist del 2019/2020 gli hanno permesso, inoltre, di battere il precedente record di assist siglato in una singola stagione detenuto da Thierry Henry fin dal 2002-03 (per il francese furono 20).

OMNISPORT | 19-01-2021 21:54