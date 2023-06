Kick, il sito rivale di Twitch investe 100M sullo streamer xQc

Felix Lengyel, noto come xQc, ha firmato un accordo con Kick, piattaforma streaming rivale di Twitch, del valore di $70 milioni, con possibilità di raggiungere i $100 milioni complessivi.

17-06-2023 12:35

Felix Lengyel, noto come xQc, ha firmato un accordo con Kick, piattaforma streaming rivale di Twitch, del valore di $70 milioni, con possibilità di raggiungere i $100 milioni complessivi.

L’accordo milionario

Come riportato dal New York Times si rivela che Felix Lengyel, conosciuto come xQc, ha stretto un accordo con Kick, una piattaforma concorrente di Twitch, dal valore di $70 milioni per due anni, con incentivi che potrebbero far aumentare il valore totale dell’accordo a $100 milioni. Lo streamer ha dichiarato: “Kick mi offre la possibilità di sperimentare cose che non ho potuto fare in passato. Sono estremamente entusiasta di cogliere questa opportunità e sviluppare nuove idee creative nei prossimi anni.”

Ryan Morrison, agente di xQc, ha commentato che il contratto dello streamer con Kick è “uno dei migliori 25 accordi di talento di tutti i tempi, inclusi quelli nel mondo dello sport“. Un aspetto sorprendente dell’accordo è la non esclusività. XQc infatti, potrà continuare a fare streaming su altre piattaforme e ha intenzione di mantenere la propria presenza su Twitch, sebbene in misura ridotta rispetto al passato.

I numeri attuali delle due piattaforme

In termini di dimensioni dell’audience, Kick è molto più piccola rispetto alla piattaforma viola, ma offre un compenso molto più vantaggioso: mentre Twitch trattiene il 50% dei guadagni della maggior parte dei suoi streamer (anche se di recente ha ridotto questa percentuale al 30% per un numero limitato di streamer, con alcune restrizioni), Kick si limita al 5%. Inoltre, Kick è più permissiva riguardo a determinati contenuti: mentre Twitch ha regole rigide per gli streaming di gioco d’azzardo, Kick ha una categoria dedicata interamente a questo argomento.

Questa caratteristica potrebbe non sorprendere del tutto, considerando che Ed Craven, co-fondatore e CEO di Kick, è anche co-fondatore di Stake.com, un casinò online di criptovalute con sede a Curaçao. Tuttavia, questa peculiarità sembra adattarsi bene a xQc, noto per la sua passione per il gioco d’azzardo. Nel maggio 2022, ha ammesso di aver perso circa $2 milioni in scommesse sbagliate solo nel mese precedente, anche se poche settimane dopo ha dichiarato di non avere intenzione di cambiare le sue abitudini.

L’effetto Xqc

Durante uno dei suoi stream, Xqc ha affermato: “Amo il gioco d’azzardo. Mi piace scommettere, quindi continuerò semplicemente a farlo. Fine della storia.” Nel dicembre del 2022, Marcus “djWHEAT” Graham, ex direttore dello sviluppo creativo di Twitch, aveva etichettato Kick come “una truffa“. Tuttavia, sembra che Kick stia seriamente cercando di costruire un pubblico più ampio e mainstream.

Per adesso, la scelta sembra essere azzeccata poiché l’accordo sta attirando molta attenzione. Poco più di un’ora dopo aver annunciato la sua presenza su Kick infatti, il canale di xQc ha registrato sulla piattaforma già più di 50.000 follower.