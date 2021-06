Kjaer capitano vero: protegge Eriksen insieme ai compagni

Nel pomeriggio di paura vissuto dal mondo del calcio si staglia la figura di Simon Kjaer, difensore del Milan protagonista positivo in occasione del malore accusato da Eriksen.

Il capitano della Danimarca, insieme a tutti i compagni di squadra, si è messo in piedi attorno a Eriksen per proteggerlo dagli sguardi indiscreti di spettatori e telecamere mentre i medici lo soccorrevano sul prato. Ma non solo.

E’ stato sempre Kjaer insieme al portiere Schmeichel a consolare la moglie di Eriksen, scesa in campo in lacrime per accertarsi delle condizioni del marito.

Il giocatore del Milan ha abbracciato la signora Sabrine Kvist, cercando di tranquillizzarla per quanto possibile. Un gesto da capitano vero.

Poi, una volta rientrato negli spogliatoi e solo dopo aver parlato direttamente con Eriksen, Kjaer ha deciso insieme ai compagni di tornare in campo per portare a termine la partita contro la Finlandia in una giornata che nessuno dimenticherà facilmente.



OMNISPORT | 12-06-2021 21:18