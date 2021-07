Kluivert lascia la Roma: va al Nizza in prestito con diritto di riscatto

Adesso è ufficiale: dopo diversi giorni di trattative, e dopo le ultime ore abbastanza calde per la chiusura, Justin Kluivert ha salutato la Roma e la Serie A per trasferirsi in Francia, al Nizza: “OGC Nice è lieta di annunciare la firma di Justin Kluivert, che arriva sotto forma di prestito (con opzione di acquisto) dall’AS Roma”.

Il giocatore, nella passata stagione in prestito al RB Lipsia (27 presenze e 4 reti), lascia la Roma dopo 68 apparizioni e 9 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions e Europa League. L’olandese classe ’99, cresciuto nell’Ajax, si trasferisce al Nizza, sotto laguida di Christophe Galtier, in prestito con opzione d’acquisto.

OMNISPORT | 20-07-2021 23:18