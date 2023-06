L'attaccante svedese si trasferisce al Tottenham

17-06-2023 21:41

Dejan Kulusevski si trasferisce definitivamente al Tottenham, in Premier League. Con un post sui canali social, gli Spurs hanno annunciato l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante svedese, che lascia la Juventus per circa 30 milioni di euro, dopo i 10 milioni spesi per il prestito oneroso nel gennaio 2022.

Kulusevski, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, nella scorsa stagione ha disputato 37 partite di campionato, segnando 2 reti e realizzando 8 assist.