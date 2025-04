Kvaratskhelia e il Psg pronti per la vittoria della Ligue 1: tifosi graziati per il caso Rabiot, sarà festa vera

Domani il georgiano potrebbe festeggiare la conquista del campionato con i parigini, basta un pari con l’Angers: porte aperte al Parco dei Principi, scongiurata la sanzione ai tifosi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un punto con l’Angers e la festa di Kvicha Kvaratskhelia e del Psg potrà cominciare: domani il georgiano potrà conquistare la Ligue 1 insieme alla squadra parigina e ai suoi tifosi in un Parco dei Principi gremito. Evitata la sanzione delle porte chiuse per gli insulti ad Adrien Rabiot e alla mamma a Marsiglia.

Ligue 1, il Psg cerca il punto della vittoria con l’Angers

L’aritmetica parla chiaro, al Psg manca un solo punto per vincere la Ligue 1 2024/25: i parigini sono primi con 21 punti di vantaggio sul Monaco a 7 giornate dalla fine, quindi domani basterebbe un pareggio contro l’Angers, nella gara valida per la 28a giornata, per laurearsi campioni di Francia per la 13a volta della loro storia, la 4a consecutiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kvaratskhelia, la Ligue 1 dopo lo scudetto col Napoli

Il match con l’Angers è atteso in particolare da Kvicha Kvaratskhelia, che dopo lo scudetto col Napoli della stagione 2022/23 è a un passo dal secondo titolo nazionale della sua carriera in soli tre anni. Kvara è arrivato al Psg a gennaio e ha debuttato alla 19a giornata, quando quando i parigini avevano già 9 punti di vantaggio sulla seconda (allora era il Marsiglia). Ma il georgiano ha comunque dato il suo apporto nella corsa al titolo: nelle 9 partite disputate finora in Ligue 1 ha segnato 2 gol e servito 2 assist, offrendo però un contributo in termini di leadership e disponibilità al sacrificio che ha stupito lo stesso Luis Enrique. Senza dimenticare che, da quando è arrivato Kvara, Ousmane Dembelé è letteralmente esploso nel ruolo di punta centrale: 11 i gol segnati dal francese nelle 9 gare disputate insieme all’ex Napoli.

Psg, tifosi graziati: evitate le porte chiuse

La festa a Parigi è pronta, col Parco dei Principi che si annuncia al completo: il club parigino e i suoi tifosi sono stati infatti graziati dalla commissione disciplinare della Ligue 1 per gli striscioni di insulto rivolti ad Adrien Rabiot e alla madre-agente esposti durante il Classique disputato a Marsiglia lo scorso 16 marzo. C’era infatti il pericolo che la gara con l’Angers si disputasse a porte chiuse: la curva Auteuil del Parco dei Principi dovrà sì restare chiusa, ma nella successiva partita interna contro il Le Havre del 19 aprile. Per Kvara e il Psg, dunque, sarà festa vera.