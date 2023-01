15-01-2023 18:31

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli continua la sua cavalcata al primo posto in classifica nel segno di Kvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano si è preso qualche giornata di assenza, prima a causa di un infortunio e poi con un paio di partite sotto gli standard a cui aveva abituato i tifosi partenopei ma nel match contro la Juventus è tornato a mettere in campo tutto il suo talento.

Kvartaskhelia, lo sfottò del Rubin Kazan alla Juventus

La prova del georgiano ha messo in ginocchio la Juventus uscita malconcia dallo stadio Maradona. E sui social arriva un po’ a sorpresa anche lo sfottò del Rubin Kazan. Il club russo era il proprietario del cartellino di Kvicha Kvaratskhelia prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, e sulla propria pagina Tok Tok arriva la frecciata ai bianconeri. In un video infatti si vede il georgiano con la maglia della Juve e una didascalia: “20 milioni sono troppi per lui” e poi a seguire il gol segnato contro i bianconeri.

Kvaratskhelia: il rimpianto della Juventus

Prima che arrivasse il Napoli e Cristiano Giuntoli, infatti, Kvicha Kvaratskhelia è stato nel mirino della Juventus. Il club bianconero ha seguito a lungo il calciatore georgiano quando era tesserato con il Rubin imbastendo una trattativa sia con il club che con il giocatore. Trattativa che poi non si è concretizzata permettendo al Napoli mesi dopo di inserirsi e riuscire a portare il giocatore in Italia.

Juventus, la strategia di mercato che fa arrabbiare i tifosi

Nel corso delle ultime sessioni di mercato sono state tante le scelte della Juventus che non sono piaciute ai tifosi. Per molti fan ma anche per tanti addetti ai lavori la Juventus ha seguito con troppa foga l’obiettivo “usato sicuro”, andando su giocatori magari con tanta esperienza ma anche un po’ in là con gli anni. Investimenti che spesso non si sono rivelati fortunati, in tanti avrebbero preferito scelte più lungimiranti del club con la possibilità di andare su giocatori di maggiore prospettiva e soprattutto più giovani.