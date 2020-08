L'addio di Ilaria D'Amico non commuove il web: è bufera

E’ stata accolta in studio con un mazzo di rose bianche e un po’ di commozione: Ilaria D’Amico ieri sera ha condotto per l’ultima volta a Sky una trasmissione sportiva. La finale di Champions League vinta dal Bayern sul Psg è stata l’epilogo di una carriera importante durata 18 anni. Ilaria D’Amico ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale, sempre a Sky, allontanandosi dal calcio e dallo sport. Al termine dell’ultima puntata ha voluto salutare il pubblico e i suoi compagni di avventura con un emozionante discorso.

Ilaria D’Amico incoraggia chi prenderà il suo posto

Visibilmente commossa, la D’Amico ha detto: “Tutti i traguardi raggiunti sono stati possibili grazie al fatto che a Sky ci sono i migliori compagni di viaggio. Grazie a tutti i colleghi. La filosofia è il merito”,

Poi ha ribadito il suo pensiero: “Ci siamo presi per mano, siamo partiti piccoli, eravamo molti meno di adesso e siamo arrivati ad essere punto di riferimento dell’informazione seria sportiva. Questo è il grande orgoglio”. Un messaggio va anche a chi arriverà dopo di lei: “Il mio pensiero adesso va a chi sta crescendo. Non perdete la voglia di raccontare, di emozionarsi, di stupire e di far emergere le emozioni ma anche le contraddizioni, di graffiare quando ce n’è bisogno, perché facciamo i giornalisti, non siamo dei reggi microfono. È stato un percorso unico, non vi lascio, il calcio è con me sempre. Finisco qua ma non finisco qua, ci rivediamo. Buon calcio a tutti”.

Donatella Scarnati elogia la D’Amico

Un tweet carino è arrivato da una sua collega della Rai, Donatella Scarnati, che ha scritto sui social: “Un grande in bocca al lupo a Ilaria D’Amico capace di raccontare lo sport con sensibilità ,passione, competenza”.

I tifosi impietosi sul web

Meno teneri invece gli altri commenti legati all’addio della conduttrice: “Giusto celebrare Ilaria D’Amico dopo una vita a parlare di sport su Sky. Io, personalmente, mi permetto di dire che ci sono colleghe che ritengo più brave e più preparate sul calcio” o anche: “E finalmente ci siamo levati dalle p… anche Ilaria D’Amico dalle trasmissioni di calcio su Sky”.

C’è chi scrive: “Al di là della sua scandalosa faziosità, si è distinta anche per la sua incompetenza ed incapacità, per cui nessuno sentita la sua mancanza e Sky, forse, ne guadagnerà. Addio Ilaria, salutaci Gigi e tutta la cremeria”.

Infine c’è chi ricorda le sue gaffe: “L’ultima che ha detto, la cessione di Coman è stato un colpaccio per i gobbi, 28 milioni. Condó e Capello l’hanno zittita subito” e ancora: “Poco edificante per mancanza di rispetto degli altri. Sempre sopra le righe nei concetti e nelle parole”.

SPORTEVAI | 24-08-2020 10:29