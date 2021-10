L'Arsenal mette sotto contratto baby fenomeno di 4 anni: che numeri!

22-10-2021 17:16

Di impressionante non ci sono solo i colpi che riesce a inventarsi, ma la sua età. Il nuovo acquisto dell’Arsenal, del quale osannano qualità e prospettiva i media britannici e i social, è un bambino di appena 5 anni che all’epoca del suo primo contratto con i Gunners ne aveva 4 e mostrava già le qualità per diventare un autentico fenomeno.

Arsenal: sotto contratto bimbo di 4 anni

Di lui si parla già come l’acquisto più giovane di sempre nel mondo del calcio, di una speranza per l’Arsenal e i video che circolano in Rete e che vi mostriamo in un esempio dimostrano quanto sia evidente il talento.

Il papà del piccolo campione spiega che: “Ha avuto un equilibrio incredibile fin da quando era molto piccolo. Questo l’ha portato avanti. L’Arsenal non si preoccupa della sua età, pensa solo che abbia un grande potenziale”.

Baby fenomeno anche su Instagram

Anche sui social, questo bimbo ha un suo seguito di followers (ha un suo profilo) incuriositi dall’operazione, vista la sua età anagrafica, e su Instagram e twitter non sono rare le foto che lo mostrano con i suoi piccoli compagni di squadra intento in partitelle di allenamento o in posa; anche i video fanno pensare che l’investimento così precoce potrebbe rivelarsi un’ottima iniziativa in prospettiva.

Il Messi in miniatura, nonostante il clamore, si diverte e non sembra preoccuparti più di tanto né di risultati, né di obiettivi. Quel che pare lo preoccupi di più è di inseguire il pallone, giustamente, come ogni bambino che sogna di diventare un calciatore professionista.

