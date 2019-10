L'ennesima prova di Claudia Lai Nainggolan nella lotta al cancro

Ha postato, sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae nel pieno dei festeggiamenti di Halloween con le sue due bambine per comunicare, ai suoi followers, che un nuovo capitolo della sua lotta contro il cancro sta per incominciare.

Claudia Lai ci ha educati alla lettura e alla comprensione, descrivendo – passo dopo passo – che cos’è davvero la chemioterapia, dopo una diagnosi impietosa come quella di un tumore al seno. E che si accompagna a delle prove complicate, che nelle parole forse non ci stanno neanche.

“Domani sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura.. la “radioterapia”… sono ancora incredula sull’accaduto, tante volte mi domando cos’abbia fatto di male per meritarmi tutto questo…! Poi mi rendo conto che come me ci sono milioni di persone che combattono a testa alta, con un unica speranza… uscirne quanto prima!!!”, il nuovo sfogo di Claudia.

Il ritorno con suo marito, Radja Nainggolan, a Cagliari le ha consentito di stare accanto ai suoi genitori, alla sua famiglia, anche se il futuro prossimo le riserva ancora dei momenti in cui spenderà tutto il coraggio dimostrato fino a questo momento e di cui è capace, da donna e da mamma.

“Sono stanca e stufa di tutto, vorrei come ogni anno in questo periodo dover pensare, cosa organizzare per Halloween 🎃 alle mie bambine 👭, invece devo solo pensare ad organizzarmi le giornate in ospedale… sarà un Natale 🎄 di m****, saranno feste tristi”, ha scritto.