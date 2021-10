L'ex Juve attacca Agnelli, sul web la rabbia dei tifosi

Juventus-Roma è alle porte e per presentare questo classico della serie A Il Messaggero è andato a intervistare Zibi Boniek, grande doppio ex delle due squadre. L’ex campione polacco ha approfittato dell’occasione per riaprire una polemica con la Juventus e in particolare con il presidente Andrea Agnelli.

L’accusa di Boniek ad Agnelli

Boniek lo ha accusato di aver rimosso la stella a lui dedicata all’Allianz Stadium – l’impianto ne ha una per ogni grande juventino del passato – dopo che il polacco in passato aveva ricordato le responsabilità dei dirigenti bianconeri in Calciopoli e aveva dichiarato di sentirsi più legato ai colori della Roma.

Secondo Boniek, Agnelli avrebbe compiuto questa scelta “per venire incontro a quella frangia di tifosi che gli creava problemi”. “Io non ho mai offeso nessuno – ha proseguito Zibi – al di là di sostenere che una società importante come quella bianconera non aveva bisogno di dirigenti che l’aiutassero a vincere le partite fuori dal campo. Arriverà un giorno che Agnelli capirà che ha commesso un grande errore“.

La rabbia degli juventini

Le nuove parole di Boniek hanno causato una nuova levata di scudi da parte dei tifosi della Juventus sui social network. “Ancora Boniek? Ma come te lo si deve dire che non è che te l’ha tolta Agnelli, tu semplicemente non avevi diritto ad avere una stella tua allo Juventus Stadium. Non è difficile come concetto…”, il commento duro di Fabio.

“Ogni tanto trovano uno che da le ‘stoccate’ contro la Juventus, Boniek è uno di questi… Ancora più cattivo perché a suo tempo fu ripudiato perché era uno alla Icardi: ogni sei mesi a batter cassa dagli Agnelli”.

“Piccolo particolare. A chi intitolare le 50 stelle lo hanno deciso i tifosi con una specie di sondaggio”, aggiunge Salvatore scagionando il presidente bianconero.

SPORTEVAI | 14-10-2021 11:23