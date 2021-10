L’Inter conquista Empoli, i tifosi eleggono l’eroe del “Castellani”

27-10-2021 22:55

L’Inter si rimette in marcia dopo il pari beffa contro la Juve, sbanca il “Castellani” di Empoli e chiude la mini crisi aperta dal ko con la Lazio. I nerazzurri trionfano 2 a 0 con un gol per tempo: sblocca D’Ambrosio (che poco prima aveva salvato sulla linea il possibile vantaggio dei toscano), raddoppia Dimarco per una vittoria pulita e meritata, che rilancia i nerazzurri all’inseguimento delle battistrada Milan e Napoli.

Empoli-Inter, D’Ambrosio eroe nei primi 45’

Senza Dzeko e Dumfries, lasciati a sorpresa in panchina da Inzaghi, nel primo tempo l’Inter prova a spingere subito, ma dopo dieci minuti di dominio la gara diventa equilibrata. L’Empoli tiene bene il campo e sfiora anche il gol, impedito con un salvataggio provvidenziale sulla linea di D’Ambrosio. “Dio mio che mediocrità… Davanti siamo penosi e dietro balliamo clamorosamente” è il commento preoccupato di un tifoso. Sui social le critiche fioccano: “Ma veramente vogliamo vincere qualcosa con questa squadra?”. Poi, dopo un rigore reclamato dall’Empoli, è ancora D’Ambrosio a vestire i panni dell’uomo della provvidenza, stavolta segnando il gol che fa esplodere il web nerazzurro: “Doppietta di D’Ambro!!! Un gol salvato e uno fatto!!” è l’esultanza di un tifoso. Tuttavia c’è anche qualcuno che brilla per onestà e riconosce: “Bene il gol, ma stasera non lamentiamoci dell’arbitro perché c’era un rigore netto per loro”.

Inter, gioia social per il 2-0 di Dimarco

Nella ripresa c’è subito il rosso a Ricci che lascia l’Empoli in dieci per un fallaccio su Barella. “Intervento folle, questo è un macellaio” commenta arrabbiato un tifoso. Sopra di un gol e con l’uomo in più, l’Inter prende possesso dell’inerzia della partita e mette in ghiaccio i tre punti col raddoppio segnato da Dimarco. “Adesso dopo il secondo sono finalmente SERENO” confessa un tifoso. Un altro aggiunge: “Godo per l’Hakimi bianco, già 2 gol, alla faccia di chi lo criticava”. Il doppio vantaggio rende placido il finale di gara dei nerazzurri, quindi sui social il popolo nerazzurro ha tempo per commentare le prestazioni dei singoli. Applausi per Barella (“Campione vero”), qualche critica per Lautaro (“Pessimo, soprattutto nel primo tempo”), ma ovviamente il più citato dai tifosi è D’Ambrosio, autore di un gol e di quel salvataggio provvidenziale sulla linea che nel primo tempo ha evitato che la gara si mettesse sui binari sbagliati: “Molti lo sottovalutano, ma da tre anni a questa parte è diventato un signor giocatore” è l’analisi di un fan. Un altro aggiunge: “Danilo è un giocatore d’oro e interista vero”. Infine, c’è qualcuno che già lancia una proposta accorata alla dirigenza interista: “Poche chiacchiere, dopo questa partita Danilone merita il rinnovo a vita!”.

SPORTEVAI