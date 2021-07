L’Inter domina la classifica dei più “costosi”: scoppia la polemica

L’Inter si presenta ai nastri di partenza della prossima serie A con l’obiettivo di difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. Negli ultimi mesi il club nerazzurro è stato al centro di molte polemiche iniziate con l’addio a sorpresa di Antonio Conte e continuate con la cessione milionaria di Hakimi al PSG. La situazione economica del club presenta molte criticità ma la rosa nerazzurra è ancora una delle più competitive della massima serie.

La classifica

Il sito Transfermakt, uno dei punto di riferimenti per il calciomercato, ha stilato la Top 10 dei giocatori di maggior valore della serie A. Le valutazioni dei calciatori sono stilate in base a una serie di parametri ma a quanto pare i criteri utilizzati dal portale non sono “unanimi” visto la polemica che ne è nata. Nei 10 giocatori con valutazione più alta figurano cinque giocatori dell’Inter con Lukaku e Martinez che occupano le prime due posizioni (rispettivamente 100 e 80 milioni), seguirò da De Ligt (75), Milinkovic-Savic (70), Chiesa (70), ed altri tre giocatori interisti Barella (65), Bastoni (60), Skriniar (60), e infine Kessie del Milan (55).

La polemica sui social

A pubblicare la classifica è il giornalista Fabrizio Biasin che scrive: “L’Inter ha certamente tanti problemi ma di sicuro non ha una rosa mediocre”. La polemica scoppia immediatamente con i tifosi dell’Inter da una parte e il resto della serie A dall’altra: “L’Inter lo scorso hanno ha umiliato le avversarie vincendo il campionato praticamente a gennaio, ha la migliore rosa della serie A, questo perché ha la migliore dirigenza della serie A”.

I tifosi del Milan protestano per l’ultimo posto di Kessie e per l’assenza di due giocatori come Theo Hernandez e Tomori: “Vada per Lukaku e Martinez che sono due attaccanti, vada anche per Chiesa che probabilmente vale quella cifra ma se mettete Kessie all’ultimo posto di questa classifica siete davvero curiosi”. E ancora: “A quelle cifre andrebbero infiocchettati e accompagnati con la banda musicale. Poi seguirebbero almeno tre giorni di festeggiamento”.

Ma sotto scrutinio non ci sono solo i giocatori dell’Inter, anche la valutazione di De Ligt viene considerata eccessiva: “In un mercato dove Maguire viene valutato 80, lo stesso De Ligt, bravo quanto vuoi, ma in questi anni non ha dimostrato di essere più bravo di Bastoni e Skriniar”. Mentre Michele si preoccupa: “Non fate vedere questa classifica a Marotta altrimenti li vende tutti”.

SPORTEVAI | 20-07-2021 08:44