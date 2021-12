L’Inter prepara il doppio colpo di mercato ma i tifosi hanno un dubbio

10-12-2021 09:32

Un occhio al campionato e alla Champions e un altro al mercato. La finestra di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e l’Inter, come altre società, cominciano a pensare a quali tasselli inserire nel corso della stagione o magari già in vista della prossima estate.

Inter: nel mirino Scamacca e Frattesi

L’Inter punta a un mercato molto italiano, il colpo Barella è stato uno dei migliori piazzati dalla società nerazzurra che si è ritrovata tra le mani uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Ora Marotta punta a fare lo stesso puntando su Scamacca e Frattesi. Secondo la Gazzetta dello Sport il dg dell’Inter ha già chiesto informazioni al collega Carnevali con i due club che hanno aperto una linea di comunicazione, ma la richiesta per il solo Scamacca si avvicina ai 40 milioni di euro.

Inter: occhio al budget di mercato

Dopo un’estate molto difficile e con la situazione Suning ancora tutta da definire, l’Inter non può lanciarsi in spese folli sul mercato e la richiesta di 40 milioni per Scamacca sembra eccessiva. Il giocatore ha già fatto vedere cose molto interessanti ma un investimento del genere potrebbe essere molto rischioso sul lungo periodo.

I dubbi dei tifosi dell’Inter

I tifosi nerazzurri hanno dei dubbi sulla doppia operazione con il mercato italiano che viene considerato troppo “caro” come spiega Andrea: “In Francia, Olanda o Portogallo di Scamacca e Frattesi se ne trovano duemila e alla metà del costo. Se solo avessimo uno scout che non si rivolga ai soliti noti”. Anche Roger la pensa allo stesso modo: “Ci lamentiamo che ci sono troppi stranieri, poi leggi 40 milioni per Scamacca”.

L’attaccante del Sassuolo sembra essere un profilo interessante per i fan interisti ma non a queste cifre: “Ma forse 40 milioni per entrambi, ok che si usano formule fantasiose quindi il prezzo si alza, ma così mi sembra esagerato”. E ancora: “Il problema non è Scamacca che è certamente bravo ma i 40 milioni. Se dilazionati ci possono pure stare a meno che il Sassuolo non prenda qualcuno dall’Inter. Bottega troppo cara, è risaputo. L’Inter ha comunque ancora Esposito e Pinamonti”.

