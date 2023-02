L'entourage vuole un ingaggio congruo al suo status. Il rinnovo non pare automatico e, ovviamente, le offerte non mancherebbero. I tifosi nerazzurri preoccupati.

09-02-2023 11:55

L’Inter trema (nuovamente). Dopo aver dovuto incassare la decisione di Milan Skriniar di accettare la proposta del PSG, ora c’è da risolvere la questione Alessandro Bastoni. Il rinnovo del difensore italiano pare lontano.

Inter, il rinnovo di Bastoni al momento pare lontano

Alessandro Bastoni è una delle colonne della difesa nerazzurra. Il difensore azzurro si è guadagnato, a suon di grandi prestazioni, una maglia da titolare e la stima dell’intero ambiente nerazzurro. Ora, tuttavia, ci sarebbero dei problemi per il suo rinnovo.

Il difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Le parti sono già al lavoro, da tempo, per provare un accordo ma, al momento, le parti sarebbero ancora lontane per questioni economiche.

Inter, Bastoni chiede un contratto adeguato per restare

L’entourage del difensore nerazzurro avrebbe avanzato delle richieste ben precise e, soprattutto, un ingaggio adeguato allo status raggiunto dallo stesso Alessandro Bastoni. La società nerazzurra avrebbe messo sul piatto uno stipendio pari a 4,5 milioni di euro.

Una cifra che non convincerebbe l’entourage del nazionale azzurro che vorrebbe arrivare a quota sei milioni di euro a stagione. Probabilmente, a metà strada, la trattativa andrebbe a buon fine ma serve uno sforzo ulteriore da parte dell’Inter.

Inter, i tifosi temono un altro caso Skriniar

Chiaramente c’è preoccupazione tra i tifosi dell’Inter, ancora feriti dal caso Milan Skriniar. Lo slovacco, dopo tanti mesi di trattativa con l’Inter, ha deciso di non rinnovare e firmare per il PSG. Se ne andrà a giugno da parametro zero.

Alessandro Bastoni ha ancora un anno di contratto ma, per non rischiare di vederlo salutare Milano, sponda nerazzurra, come Milan Skriniar, servirebbe chiudere la questione presto. Da ricordare che, nel recente passato, Alessandro Bastoni ha rifiutato una proposta decisamente interessante da parte del Tottenham del tecnico italiano Antonio Conte. Chiaramente, dovesse “mettersi sul mercato”, riceverebbe sicuramente moltissime offerte.