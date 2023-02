Aveva accarezzato l’ipotesi di una pausa, in una delle ultime conferenze stampa, dopo aver palesato le riflessioni accumulate dopo la scomparsa di tre figure care, amici di una vita di calcioe di panchina come Sinisa Mihajlovic, Gian Piero Ventrone (suo stretto collaboratore anche al Tottenham) e Gianluca Vialli.

Antonio Conte mercoledì pomeriggio è stato sottoposto a un intervento d’urgenza alla colecisti, dopo aver accusato insopportabili dolori addominali che lo hanno costretto al trasferimento in ospedale a Londra. E a sottoporsi a un’operazione per l’asportazione della cistifellea, in seguito alla diagnosi di colecistite.

A comunicare lo stato di salute dell’allenatore salentino, la stessa società che ha fotografato la situazione con un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club:

Per Conte, come di prassi, sarà previsto un periodo di convalescenza richiesto da protocollo per recuperare i postumi dell’intervento al quale è stato sottoposto il tecnico che aveva già palesato l’esigenza di prendersi una pausa, non definita e non certo riferibile a una simile eventualità.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

Everyone at the Club wishes him well 💙 pic.twitter.com/h91LfV8lD9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023