L’Inter si mette alle spalle il passo falso contro il Bologna battendo agevolmente il Lecce: i social celebrano il gesto da “capitano vero” di Lautaro Martinez

05-03-2023 19:56

Una settimana di polemiche cancellate da una vittoria. Il calcio vive di grandi sbalzi d’umore e forse l’Inter è la squadra che meglio li sintetizzi. I nerazzurri si mettono alle spalle la dolorosa sconfitta con il Bologna che aveva scatenato tante polemiche vincendo in maniera piuttosto agevole contro il Lecce e riportandosi al secondo posto in classifica in solitaria.

Inter: la chiave della stagione è sempre Lautaro

C’è un’Inter che vince e una che fa più fatica. I tifosi nerazzurri hanno spesso criticato gli “sbalzi d’umore” della formazione nerazzurra ma tra i motivi di queste prestazioni cosi altalenanti sembra esserci soprattutto il rendimento di Lautaro Martinez. “La costante è che quando El Toro segna noi vinciamo, nelle ultime volte non ha segnato per tre volte ed abbiamo conquistato solo un punto”. Mentre il giornalista Fabrizio Biasin lancia un avvertimento alla dirigenza: “Tenerselo stretto, strettissimo”. E sui social non passa inosservato il gesto di Lautaro nei confronti di Dumfries, fino a quel momento in difficoltà, con l’argentino che lo ringrazia e lo applaude platealmente: “Lui che ringrazia Denzel. Un capitano vero”. E ancora: “Segna e fa esplodere San Siro. E indica Dumfries durante l’esultanza. Leader e capitano”.

Inter, la nota positiva porta il nome di Gosens

In casa Inter c’è grande attenzione per la prestazione di Robin Gosens. Sin dal suo arrivo a Milano, il giocatore tedesco ha fatto fatica ad inserirsi e a trovare la giusta collocazione nello scacchiere di Simone Inzaghi. La prestazione contro il Lecce però sembra restituire all’Inter un giocatore completamente diverso come segnala Raffaele: “La nota più positiva di tutti è proprio lui. Sta crescendo davvero tanto. Mai stato così positivo in questa Inter. Finalmente”. La pensa allo stesso modo anche Darmumas: “Abbiamo bisogno di questo Gosens. Se ingrana fisicamente e se Inzaghi inizia a saperlo usare”. Mentre c’è chi si sposta anche più avanti: “Gosens è stato devastante, se nelle prossime fa giocare Dimarco, Inzaghi va esonerato”.

Inter-Lecce: i tifosi si scagliano contro Dumfries

Se Gosens fa incetta di complimenti non si può dire lo stesso per Denzel Dumfries. Il giocatore olandese, dopo aver giocato un ottimo Mondiale, ha fatto tanta fatica con la maglia nerazzurro perdendo progressivamente il posto da titolare per Darmian. E anche contro il Lecce la sua prestazione non è stata esaltante: “Dumfries è stato ancora una volta inguardabile, ha letteralmente buttato due occasioni clamorose”. La pensa allo stesso modo anche Bauscia: “Dumfries alle soglie dell’impresentabilità. Forse anche oltre”.