L'Inter non fa scherzi a San Siro: due a zero al Lecce e secondo posto solitario in classifica riacciuffato dai nerazzurri. A segno Mkhitaryan e Lautaro, salentini quasi mai pericolosi in fase offensiva.

05-03-2023 19:57

Un gol per tempo e l’Inter sbriga la pratica Lecce (2-0), riportandosi al secondo posto in solitaria. I punti di svantaggio rispetto al Napoli rimangono tantissimi (15), ma i nerazzurri allungano sul Milan e aspettano buone notizie dall’Olimpico, dove è in programma Roma-Juventus. Stavolta Inzaghi non ha nulla da recriminare dai suoi. Prestazione ordinata, diligente, concreta. Ma a San Siro, del resto, l’Inter ha steccato raramente, almeno negli ultimi tempi: è fuori casa che spesso si è dissolta. Quanto al Lecce, la squadra di Baroni non ha sfigurato ma in attacco si è vista davvero poco. E in difesa l’assenza di Baschirotto si è fatta sentire.

Inter-Lecce: il commento della gara

Sin dai primi minuti è l’Inter a fare la partita e a controllare il gioco, anche se il Lecce si difende con ordine e – quando può – riparte in contropiede: Ceesay al 17′ costringe Onana all’intervento con un gran sinistro da fuori. Di poco a lato i primi tentativi dell’Inter, di Dzeko di testa e di Calhanoglu dopo una respinta della barriera su punizione calciata dallo stesso turco. Va meglio a Mkhitaryan che al 29′ porta in vantaggio i nerazzurri: Gosens recupera palla e scappa via sulla sinistra, cross in mezzo per Barella che invita al tiro l’armeno, con palla che s’infila all’angolino alla sinistra di Falcone. La reazione del Lecce non c’è e l‘Inter amministra fino all’intervallo.

A inizio ripresa arriva anche il raddoppio. Barella lancia Dumfries sulla destra, cross basso per Lautaro che con una girata sporca batte ancora Falcone. È la rete che, di fatto, chiude la partita. I cambi di Baroni, infatti, non riescono a regalare verve a un Lecce che sembra rassegnato alla sconfitta. L’Inter, dal canto suo, non spinge sull’acceleratore, limitandosi ad amministrare il doppio vantaggio. Finisce 2-0, punteggio tutto sommato giusto e che rispecchia l’andamento della gara.

Rivivi le emozioni di Inter-Lecce minuto per minuto

Inter-Lecce: le pagelle dei nerazzurri

Un solo intervento su Ceesay nel primo tempo, poi quasi spettatore in campo. Darmian 6 Si adatta nel terzetto di retroguardia con la consueta generosità e senza troppi fronzoli.

Attento e puntuale, trova anche il modo di farsi vedere davanti in qualche circostanza. Dumfries 7,5 Buona prova per l’olandese: un assist al bacio per Lautaro e una serie di ottime iniziative sulla destra (dal 33′ st D’Ambrosio sv ).

Si vede poco, prende qualche botta, ma nel momento decisivo si fa trovare sempre pronto (dal 26′ st ). All. Inzaghi 7,5 Missione compiuta per un’Inter più concreta che spettacolare, che dopo l’1-0 non ha rischiato nulla.

Inter-Lecce: le pagelle dei giallorossi

Falcone 5,5 Incolpevole sul primo gol di Mkhitaryan, sorpresa da Lautaro in occasione del raddoppio nerazzurro.

Incolpevole sul primo gol di Mkhitaryan, sorpresa da Lautaro in occasione del raddoppio nerazzurro. Gendrey 6 Rischia un po’ in avvio, riesce a cavarsela spesso e volentieri con un pizzico di mestiere.

Rischia un po’ in avvio, riesce a cavarsela spesso e volentieri con un pizzico di mestiere. Tuia 5 Un solo errore, ma pesantissimo: quello sull’azione che regala il vantaggio all’Inter (dal 20′ st Romagnoli 6 Debutta in giallorosso quando la partita è già incanalata).

Un solo errore, ma pesantissimo: quello sull’azione che regala il vantaggio all’Inter (dal 20′ st Debutta in giallorosso quando la partita è già incanalata). Umtiti 6,5 Ingaggia un bel duello – quasi d’altri tempi – con Dzeko, a cui concede pochissimo spazio.

Ingaggia un bel duello – quasi d’altri tempi – con Dzeko, a cui concede pochissimo spazio. Pezzella 6 Alterna cose buone ad altre meno efficaci, ma in generale si fa apprezzare per il notevole dinamismo.

Alterna cose buone ad altre meno efficaci, ma in generale si fa apprezzare per il notevole dinamismo. Maleh 5,5 Deve fare a sportellate coi giganti del centrocampo dell’Inter e non sempre gli va bene (dal 12′ st Blin 5,5 Baroni avrebbe voluto maggiore imprevedibilità dalle sue giocate).

Deve fare a sportellate coi giganti del centrocampo dell’Inter e non sempre gli va bene (dal 12′ st Baroni avrebbe voluto maggiore imprevedibilità dalle sue giocate). Hjulmand 5 Dovrebbe gestire tempi e ritmi di gioco di un Lecce che non riesce a respirare, dall’inizio alla fine.

Dovrebbe gestire tempi e ritmi di gioco di un Lecce che non riesce a respirare, dall’inizio alla fine. Gonzalez 5,5 Stesso discorso fatto per Maleh: si limita più a far filtro che a proporre. Cresce un po’ nella ripresa (dal 37′ st Helgason sv ).

Stesso discorso fatto per Maleh: si limita più a far filtro che a proporre. Cresce un po’ nella ripresa (dal 37′ st ). Strefezza 5 Stenta a entrare nel vivo della gara e quando sembra ci stia riuscendo, viene sostituito (dal 12′ st Oudin 6 Entra bene in partita, regalando qualche brivido).

Stenta a entrare nel vivo della gara e quando sembra ci stia riuscendo, viene sostituito (dal 12′ st Entra bene in partita, regalando qualche brivido). Ceesay 6 Qualche guizzo, alcune buone sponde: fa quel che può, nonostante spesso e volentieri rimanga isolato.

Qualche guizzo, alcune buone sponde: fa quel che può, nonostante spesso e volentieri rimanga isolato. Di Francesco 5,5 Partita di notevole sacrificio, anche in fase di ripiegamento: gli manca però lucidità quando si attacca (dal 37′ st Banda sv).

Partita di notevole sacrificio, anche in fase di ripiegamento: gli manca però lucidità quando si attacca (dal 37′ st Banda sv). All. Baroni 5,5 Imbriglia l’Inter per mezz’ora, ma una volta passato in svantaggio non riesce a ridisegnare il Lecce.

Inter-Lecce: la pagella dell’arbitro

Arbitro Manganiello: lascia giocare molto, dirigendo il match secondo i criteri europei, senza spezzettare troppo il gioco. A protestare di più nel primo tempo è l’Inter per un paio di contatti in area leccese che tuttavia sembrano dar ragione alla scelta del fischietto di Pinerolo di lasciar proseguire l’azione. Qualche dubbio in più su un tocco di Hjulmand in barriera su una punizione di Calhanoglu. Pochi episodi dubbi nella ripresa, nessuno rilevante. Voto 6,5.

Serie A, Inter: i prossimi impegni per Inzaghi

Il prossimo impegno di campionato dell’Inter è fissato per venerdì 10 marzo, alle 20.45: l’anticipo della 26ma giornata di serie A in casa dello Spezia. Martedì 14 la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo dei portoghesi del Porto: c’è da difendere il prezioso 1-0 del match d’andata a San Siro, firmato da Lukaku nel finale. Altra supersfida prima della sosta per le qualificazioni europee: domenica 19 marzo alle 20.45 c’è Inter-Juventus, il Derby d’Italia.

