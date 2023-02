La sconfitta dell’Inter a Bologna, che ricaccia indietro i nerazzurri in classifica, fa scoppiare la polemica: le parole di Lautaro nel dopopartita agitano i tifosi interisti

27-02-2023 09:19

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una sconfitta che fa male. Ancora una volta l’Inter, quando era sicura di avere imboccato la strada giusta, ricade invece negli errori del passato. La continuità tanto richiesta da Simone Inzaghi fatica ad arrivare con i nerazzurri che, dopo un periodo positivo, cadono a Bologna. La vetta della classifica si allontana ora distante 18 punti mentre si complica sempre di più la lotta Champions League che rischia di diventare incandescente.

Inter, lo spogliatoio è incandescente

Già nelle scorse settimane lo spogliatoio dell’Inter era sembrato sul punto di esplodere. Prima la lite tra Lukaku e Barella che in campo non si sono scambiati complimenti nel corso del match di Genova con la Sampdoria, poi qualche parola a distanza tra Onana e Dzeko nel corso del match di Champions League contro il Porto. Due allarmi subito rientrati grazie a dei risultati positivi, salvo poi vedere la situazione esplodere di nuovo nel corso della gara contro il Bologna.

Inter, le parole di Lautaro e la polemica con Sky

A fine gara hanno fatto molto scalpore le parole di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino non si è nascosto dietro le solite frasi di circostanza dopo il match con il Bologna: “Il pensiero è che ora così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più costanza. Adesso dobbiamo abbassare la testa e pedalare tutti insieme per alzare il livello”.

L’attaccante argentino si è reso anche protagonista di un battibecco con l’ex calciatore ed ora opinionista Sky, Giancarlo Marocchi che gli ha domandato se le stesse parole dette davanti ai microfoni, Lautaro le avesse dette anche nello spogliatoio: “Quello che sto dicendo qui in tv, l’ho già detto ai miei compagni.Stai tranquillo perché io sono solo una persona e dico quello che mi sento di dire”.

Inter, dal campo la polemica si sposta sui social

I tifosi dell’Inter, delusi dopo il ko di Bologna, si schierano tutti dalla parte del Toro di Bahia Blanca come testimonia il messaggio di Emanuele: “Unico ragazzo degno di indossare la maglia dell’Inter e la fascia da capitano”. Anche Mike la pensa allo stesso modo: “Lautaro uomo vero, continua così. Ha già l’amore incondizionato di tutti i tifosi interisti”. Per i fan nerazzurri Lautaro è il giocatore meno colpevole di questa situazione: “E’ l’unico che potrebbe permettersi di sentirsi appagato. Invece uno dei pochi che si sbatte tutte le partite. Capitano Vero”.