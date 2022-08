06-08-2022 10:17

Continua la battaglia dell’Inter per rimediare ai propri problemi di bilancio, una questione che sta costringendo il club nerazzurro a scelte difficili: sullo sfondo restano le possibili cessioni di Milan Skriniar e Denzel Dumfries, ma nelle ultime ore il nome più caldo in sede di mercato in uscita è quello di Cesare Casadei, il talento della Primavera nerazzurra su cui ha posato gli occhi il Chelsea.

L’Inter verso la cessione di Casadei al Chelsea

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, l’Inter sarebbe ormai rassegnata a perdere il giocatore e avrebbe anche fissato il prezzo per la cessione ai Blues. “Casadei: l’Inter ha chiesto al Chelsea una base minima di 15 milioni più bonus per arrivare a 20”, ha twittato Pedullà, scatenando le reazioni dei tifosi interisti.

I tifosi dell’Inter temono un caso Zaniolo

I supporter nerazzurri, infatti, sono divisi tra coloro che ritengono troppo bassa la valutazione del giovane centrocampista e quelli che, invece, non vorrebbero cedere affatto Casadei per evitare di rammaricarsi in futuro: molti, di fatto, temono che si possa ripetere quanto avvenuto con Nicolò Zaniolo, asso della Primavera nerazzurra ceduto alla Roma nell’ambito dell’affare Nainggolan e poi esploso proprio in giallorosso.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

“20 milioni per Casadei, bene così… se quelli del Chelsea si possono permettere 60 milioni per Cucurella…”, commenta su Twitter Ale, tra i pochi a condividere le scelte dell’Inter. A Ronnie i 20 milioni non bastano: “Serve anche una percentuale sulla futura rivendita ed al posto della recompra la possibilità di pereggiare un’eventuale offerta futura”.

Terence, invece, è critico: “20 milioni per un prospetto impressionante. Gli ultimi due anni di Suning tracciano la strada verso Thohir! Fallimento totale… stiamo depauperando un vantaggio importante verso tutta le Serie A”. “Se sto ragazzo è così bravo allora venderlo è un reato. Bah”, aggiunge Luca.

“Altro giovane verso la cessione: questa è la rovina del calcio”, protesta Leonardo. Per Giuseppe, invece, la valutazione è fin troppo alta: “Quindi Casadei vale il doppio di Asllani?”, chiede il tifoso. Jhonny, infine, vede nubi addensarsi sul futuro dell’Inter: “Se chiediamo 20 milioni per Casadei vuol dire che siamo proprio alla canna del gas”.

