C’è un nome che in queste settimane non ha farà certamente piacere ascoltare ai tifosi dell’Inter. Parliamo di Paolo Busardò, agente sportivo che cura gli interessi dell’obiettivo soffiato ai nerazzurri dalla Juventus, Gleison Bremer e che sta svolgendo il ruolo di intermediario con il Psg per il passaggio di Milan Skriniar ai parigini.

Inter, la preoccupazione di Biasin

Oggi, il nome dell’agente torna di moda in casa Inter e i tifosi non posso che dimostrare i loro timori. Sì, perché, come rivelato dal giornalista Fabrizio Biasin, il giovane talento nerazzurro, Cesare Casadei, sarebbe pronto a entrare nella scuderia proprio di Busardò, chiudendo il sodalizio professionale con Michelangelo Minieri. Una prospettiva che spaventa in prima battuta proprio Biasin, che dalla sua pagina Twitter cinguetta in maniera un po’ enigmatica:

Pare che il centrocampista dell'Inter Cesare Casadei stia cambiando agente: destinazione Paolo Busardò. Sapete cosa significa tutto ciò? Esatto.

Inter, Casadei più vicino al Chelsea?

Mistero di semplice soluzione, visto l’interesse concreto del Chelsea sul giocatore, ma che è lo stesso giornalista a svelare, rivelando i suoi timori in uno scambio di battute con un suo follower, che chiede: “E cosa vuol dire allora?”, Biasin, scrive: “Non vuol dire niente? Eh, magari… Che il Chelsea è più vicino“. I Blues restano, infatti, in pressione su Casadei e sarebbero pronti a investire una cifra importante pur di regalarlo a Thomas Tuchel, grande estimatore del ragazzo.

Inter, lo sfogo dei tifosi su Casadei

L’indiscrezione non fa, ovviamente, felici i tifosi dell’Inter che, proprio come Biasin, non mancano di palesare le proprie perplessità. Qualcuno scrive: “Dopo che Busardò ci ha tradito per Bremer ancora facciamo affari con lui. Bene” e ancora: “Senza recompra sarà una grave perdita. Questo è veramente forte“, “Ennesima porcata di una proprietà allo sbando vendere un 2003 con quel potenziale pur di mettersi soldi in tasca”, “Svendiamo il futuro ed a breve anche il presente. Se questa è una gestione normale….”. Ma non manca chi si dice disposo a veder partire il ragazzo che ha stregato tutti con la maglia nerazzurra conquistando il campionato Primavera a suo di gol e giocate da campione. “20 milioni e può andare“, commenta un tifoso, e poi: “Penso che possiamo vivere senza di lui“.