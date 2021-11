L'Inter sul talento azzurro, i tifosi: "Sì ma solo a una condizione”

10-11-2021 10:30

Non sempre la crescita di un talento è costante, a boom improvvisi e grandi prestazioni possono seguire periodi bui, tipici per chi non è ancora un giocatore completo. Questa sembra essere la parabola seguita da Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che dopo l’ottima scorsa stagione e la vittoria dell’Europeo con l’Italia sta incontrando qualche difficoltà nel campionato in corso.

Raspadori sotto tono, l’Inter ci pensa

Secondo la Gazzetta dello Sport il 21enne attaccante sarebbe deluso dalla gestione del nuovo allenatore Dionisi, che lo ha impiegato spesso da seconda punta e che l’ha sostituito in 8 delle 10 partite iniziate da titolare. Raspadori non riesce a esprimersi al massimo, ha segnato finora un solo gol (alla 1a giornata, il 21 agosto) e progetta di lasciare il Sassuolo.

Di questa occasione a gennaio potrebbe approfittare l’Inter, che segue l’attaccante dall’estate: il Sassuolo valuta Raspadori 40 milioni di euro, cifra troppo alta per il club nerazzurro, che potrebbe però riuscire ad abbassarla inserendo nella trattativa il cartellino di qualcuno dei suoi giovani (Agoume, Satriano, Mulattieri). Oppure realizzando un prestito.

La condizione posta dagli interisti

Un’operazione che, però, lascia piuttosto dubbiosi i tifosi dell’Inter: Raspadori piace, ma molti ritengono che sia ancora acerbo per vestire la maglia nerazzurra. E dunque pongono delle condizioni. “Raspadori va benissimo se viene per imparare, crescere, in altre parole, viene per fare la riserva. Ma se ci sono pochi soldi, ha senso spenderli per una riserva?!”, si chiede Si7CN.

“Raspadori in prestito da gennaio… la domanda è perché? Per farlo marcire in panchina? Scusate ma non ne vedo il senso”, il parere di Andrea. “Se si va a prendere Raspadori, siamo veramente alla frutta”, scrive Manu, bocciando del tutto l’operazione. Commento duro anche per Ernesto: “Eccolo il nuovo Paolo Rossi, non ha giocato agli Europei e finora il nulla al Sassuolo con Dionisi. Perché prenderlo?”.

Tra i nerazzurri quelli che approverebbero l’operazione sono pochi, come InterScout: “Apro Twitter, leggo di Raspadori nuovamente accostato all’Inter, poi leggo interisti che non lo vogliono, che Raspadori è scarso, è un mediocre che non è da Inter… ok meglio chiudere Twitter”.

