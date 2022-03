L'Inter sulla rivelazione Champions, i tifosi: "Meglio di Scamacca”

16-03-2022 12:17

Il ritorno di Romelu Lukaku o l’investimento importante per Gianluca Scamacca: fino ad ora erano principalmente queste le opzioni a disposizione dell’Inter nel prossimo calciomercato per rafforzare il proprio attacco.

Inter interessata ad Haller

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il vero obiettivo di Beppe Marotta e dei suoi collaboratori sarebbe un altro attaccante: Sebastien Haller, 27enne centravanti franco-ivoriano protagonista di una stagione straordinaria con la maglia dell’Ajax.

Haller ha già segnato 32 gol, 11 dei quali nelle 8 partite disputate in Champions League, con una media incredibile di una rete ogni 61 minuti. Un andamento clamoroso che ha acceso l’attenzione di diversi top club su Haller, fino ad ora ritenuto un buon attaccante ma mai considerato come un potenziale top player internazionale.

La carriera di Haller

Lanciato dall’Auxerre in Ligue 2, Haller ha poi giocato in Olanda con l’Utrecht (17 e 13 gol nei due campionati di Eredivisie), in Germania con l’Eintracht (9 e 15 reti nelle due stagioni disputate in Bundesliga), in Premier League con il West Ham (7 gol) prima di giungere all’Ajax nella scorsa stagione, conclusa con 11 centri e la vittoria del campionato e della Coppa d’Olanda. Fino a quest’anno era considerato un onesto centravanti, abile sotto porta, ma anche discontinuo: in Champions League, invece, ha dimostrato di essere competitivo ai massimi livelli.

Secondo la Gazzetta l’Ajax chiede 35 milioni di euro per cederlo, una cifra alta ma non impossibile da raggiungere per l’Inter, che starebbe seriamente pensando all’investimento.

L’ok degli interisti

Una notizia che sembra rallegrare i tifosi nerazzurri. “A me Haller piace tantissimo… – scrive su Facebook Tommaso – un bestione, forte fisicamente e tecnicamente, segna con regolarità, è giovane e non credo che abbia dei costi esagerati sia per cartellino che per ingaggio”.

“All’Inter se ne sono accorti di Haller: è una macchina da gol”, aggiunge Norberto. “Che bestia, grosso e cattivo: lo prenderei subito, è meglio di Scamacca”, commenta Fabio. “Hallerluia!”, esulta Nicola con un gioco di parole, mentre Giuseppe fa riferimento al rendimento europeo del franco-ivoriano: “Ha segnato più lui in Champions che gli attaccanti interisti in tre edizioni”.

Altri interisti, invece, avanzano dei dubbi: “Comprare il giocatore sulla cresta, manco troppo giovane non é un investimento efficiente, soprattutto per una realtà che non naviga nell’oro”, scrive su Twitter Alessandro. Anche Recobista boccia Haller: “Nel 2022 non puoi più prescindere da un 9 che sia pure tecnico per far girare bene la squadra… E lui di tecnico ha ben poco”.

